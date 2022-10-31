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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: السلام مع النفس والمجتمع والبيئة والكون موضوع خطبة الجمعة المقبلة

صدى البلد

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة في نحو ١٤٠ ألف مسجد على مستوى الجمهورية ، تحت عنوان: "السلام مع النفس والمجتمع والبيئة والكون". 

ونبهت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية.

مبادرة حق الوطن 

أكد د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أننا عددنا أهدافنا في هذه المبادرة بأربعة أهداف رئيسة يتفرع منها أهداف فرعية عديدة:
- الوعي بأهمية الحفاظ على الوطن 
- بيان أهمية العمل والإنتاج
- العمل على استعادة قيمنا الجميلة وأخلاقنا الأصيلة
- ترسيخ أسس التكافل والإسهام العملي فيها 
ومن ذلك أن ضاعفنا كل ما نقوم به في مجال خدمة المجتمع وبدأنا بمضاعفة كمية اللحوم التي توزعها الوزارة على الأسر الأولى بالرعاية من مائتي طن على مائتي ألف أسرة شهريًا إلى أربعمائة طن على أربعمائة ألف أسرة، مع بعض الإجراءات الأخرى من الموارد الذاتية للوزارة.
وفي كلمته أكد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن دور الأئمة والواعظات كبير في التواصل مع الجماهير، حيث أنهم موجودون في القرى والمدن ولهم احتكاك مباشر بالجماهير ومعرفة آرائهم وما يدور بعقولهم.

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