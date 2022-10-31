قمح وسكر وأرز.. الدولة تؤمن غذاءها من السلع الاستراتيجية |تفاصيل

تعمل الدولة على توفير كافة احتياجات الشعب وتوفير متطلباته في ظل الأزمة الاقتصادية وأزمة نقص الغذاء والعديد من الأزمات التي يمر بها العالم بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

ونجحت الحكومة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في توفير مخزون استراتيجي من الحبوب والسلع الغذائية.

السيسي

الرئيس السيسي يتابع المخزون الاستراتيجي للدولة

وفي هذا الإطار، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وتناول الاجتماع، "متابعة موقف توفر السلع الاستراتيجية الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية".

واطلع الرئيس، على موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، وذلك في إطار التخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها، مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية.

ووجه بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة، من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، قال الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن القيادة السياسية نجحت بشكل باهر في توفير وإدارة المخزون الاستراتيجي من السلع في الأسواق، مشيرا إلى أن أكبر التحديات فيما يخص المخزون الاستراتيجي كانت جائحة فيروس كورونا، تلتها الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف "خليل"، خلال مداخلة تليفزيونية، أن الوزارة نجحت في توفير كافة السلع بالأسواق في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية، بسبب وجود اعتمادات مالية كبرى من قبل القيادة السياسية وتوجيهها بتوفير المخزون الاستراتيجي، كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في المخازن التابعة للشركة القابضة.

وتابع "كل السلع آمنة جدا، والقمح يكفينا لـ6 أشهر وصولا لشهر أبريل، ووزير التموين أكد أن عندنا قمح بكميات كبيرة جدا، وفيه مليون طن قمح داخلين خلال هذا العام لتوفير تأمين عام وكامل من محصول القمح، وأكبر دليل على هذا الكلام هو أننا بدأنا ندي دقيق للمخابز الخاصة بواقع 10 آلاف جنيه للطن".

وأوضح أن هذا الإجراء سيساعد أصحاب المخابز الخاصة في خبز رغيف العيش الفينو بوزن 40 جراما بسعر 75 قرشا، والـ 60 جراما بسعر جنيه، والمخابز السياحية الـ75 جراما من الخبز بجنيه أيضا.

وقال رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الوزارة تملك مخزونا استراتيجيا جيد من الدقيق والسكر، حيث بلغ ما تملكه الوزارة من أقماح يكفي البلاد حتى شهر أبريل المقبل، فيما تملك الوزارة مخزونا استراتيجيا من سكر يكفي البلاد مدة 4 أشهر، بخلاف أحدى مصانع السكر في المنيا والذي ينتج سنويا 900 ألف طن.

وأضاف أن وزير التموين اتفق من قبل على توريد 100 طن من سكر البنجر وصولا لشهر ديسمبر، وهو مخزون آمن ويزيد.

وأشار خليل إلى أنه "بالنسبة للأرز فالدولة نجحت باستراتيجية كبرى لتأمين الأرز مدة 7.5 شهر، وتم إصدار قرار رقم 141 لتوريد الأرز بسعر 6600 ألف جنيه و6850 للمضارب الحكومية لتقوم بضربها وبيعها طبقا لقرار 66 الصادر من مجلس الوزراء على أن يكون سعر كيلو الأرز السائب 12 جنيها، والمعبيء 15 جنيها، أي حد يلاقي أسعار خلاف ذلك يتصل على 19588".

وأوضح أنه بالنسبة للزيوت فلدى الوزارة ما يكفي البلاد فترة 6.5 أشهر، وزيت خام يكفي لأكثر من عام كامل، أما عن الدواجن فلدينا ما يكفي لـ7.5 أشهر، واللحوم تكفي لـ15 شهر، والأسماك 6.5 شهر، "كل السلع متوافرة ولدينا مخزون غذائي أمن وجيد، وده اللي كانت حريصة عليه القيادة السياسية".

مخزون استراتيجي

مخزون السلع لدى وزارة التموين

وأشارت وزارة التموين إلى أن المخزون الاحتياطي من السلع الاستراتيجية يكفي لمدة تزيد عن 6 أشهر، بالإضافة إلى قرب تحقيق الاكتفاء من سلعتي السكر والأرز والذي يستمر توريده حاليا من المزارعين في المحافظات الزارعة للأرز حيث تستهدف الوزارة تأمين مخزونها بمليون ونصف طن من الأرز الشعير خلال حصاد هذا الموسم.

ويشمل المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية على التالي:

مخزون الأرز الاستراتيجي: اقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي.

مخزون الزيت الاستراتيجي: أكثر من 6 أشهر.

مخزون السكر الاستراتيجي: اقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي.

مخزون اللحوم الاستراتيجي: 6 أشهر.

مخزون القمح الاستراتيجي: يزيد عن 7 أشهر للمرة الأولى.

وتستعد مخازن الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبالغ عددها 1500 مخزن جملة على صرف السلع التموينية لتوفير احتياجات المواطنين سواء المقررات التموينية الشهرية أو سلع الدعم الاستثنائي التي أقرتها الحكومة للأسر الأكثر استحقاقا للدعم والتي تصرف بداية من شهر سبتمبر الماضي زيادة استثنائية قدرها 100 جنيه للأسرة الواحدة.

وأقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء 26 أكتوبر استمرار صرف الزيادة الاستثنائية حتى يونيو 2022 بدلا من انتهاء صرفها في فبراير 2023، إذ تصرف البطاقة المدرج عليها أسرة واحدة 100 جنيه شهريا، و200 جنيه شهريا للبطاقة المدرج عليها أسرتين أو ثلاثة أسرة، و300 جنيه للبطاقة المدرج عليها أكثر من ثلاثة أسر.

مخزون استراتيجي

مخزون مصر الاستراتيجي

ومن جانبه قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية، إن هناك توفير من المخزون الاستراتيجي للعديد من السلع والحبوب، وليس هناك زيادة في الأسعار كما أننا نحارب الشائعات التي يصنعها أعداء الوطن، ونحاول توفير المنتج للقطاع الخاص وليس هناك أي تأثير أو مشكلة كما أن الوضع جيد جدا.

وأضاف خليل، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هناك مخزون استراتيجي واعتمادات أدت لتوافر سلع استراتيجية متواجدة الآن وتكفي لفترات طويلة، وبدأ طرح الدقيق والقمح للقطاع الخاص والأفران.

وأوضح خليل أن هناك اكتفاء ذاتي من السكر ولم نستورد سوى 100 ألف طن، وكل هذا بفضل الإجراءات التي تتخذها الدولة، وهناك ثلاث عوامل تحارب بهم الدولة غلاء الأسعار وجشع التجار، لضبط الأسعار بالأسواق، وهم اتاحة السلع وتوفير مخزون استراتيجي، والرقابة، ويجب أن يكون السعر الموجود في الفاتورة هو ما تصرف به السلع وهناك غرامات في حالة عدم الالتزام من 100 ألف وحتى 500 ألف.

وقال خليل إن هناك ضخا للسلع عن طريق العربات التابعة للدولة والمبادرات والمجمعات الاستهلاكية، والسلع في المجمعات الاستهلاكية لم تزداد بعد تعويم الجنيه وهذا لأن هناك منتجات مخزنة تكفي لفترة كبيرة.

وأكد أن هناك إجراءات رادعة لمن يخالف الدولة في مثل هذه الظروف، وستتم معاقبة كل من يحجب السلع أو يخزنها حتى يزيد سعر الدولار أو يغلق المخزن حتى يزداد السعر.

وتابع أن السلع في المنافذ الحكومية رخيصة لذلك يجب على المواطن أن يترك السعة الغالية عند التاجر ويتوجه لمنافذ الحكومة وسيضطر التاجر لتخفيض السعر مرة أخرى.

وأضاف أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لتأمين مخزون استراتيجي ما أدى إلى توفير في القمح، والدليل على وفرة القمح أنه تم طرح قمح ودقيق بـ 10 ألاف جنيه للقطاع الخاص.

ولفت إلى أن الوزير أصدر قرارا بصرف القمح لجميع المطاعم بـ 8700 جنيه، وطرح الدقيق للمصانع المشتركة مع وزارة التموين بـ 10 ألاف جنيه، وأي مخابز مرخصة سواء أفرنجي أو سياحي ستأخذ الدقيق بـ 10 آلاف جنيه، لإنتاج رغيف الفينو 40 جراما بـ 75 قرشا، ورغيف 60 جراما بجنيه والرغيف السياحي 75 جراما بجنيه.