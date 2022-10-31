اتحاد العمال: مواصلة وزيادة الإنتاج يتصدى لأي مزاعم باطلة

أكد محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على أهمية دور عمال مصر ومنظماتهم النقابية داخل مواقع العمل بالتصدي للمحاولات التى وصفها بـ«البائسة» والدعوات المشبوهة التى يرددها البعض والتى تنادي بالوقوف يوم 11 نوفمبر 2022.



مشددا على دور العمال وعاملات مصر الذين يمثلون القوى الناعمة الأكثر والأقوي تأثيرا في المجتمع بمكافحة هذه الأفكار الهدامة بجانب الاستمرار في العمل والانتاج كرد فعل على هذه المزاعم الباطلة.



وجه جبران في الاجتماع الأول لعضوات سكرتارية المرأة العاملة والطفل بالنقابات العامة بإشراف هشام المهيري نائب رئيس الاتحاد العام وبحضور عيد مرسال الأمين العام الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على كامل رعايته المتواصلة لعمال مصر موجها التنظيم النقابي بمتابعة تنفيذ الإجراءات والأهداف التى تضمنها خطاب الرئيس السيسي في افتتاحه الملتقي الدولي الأول للصناعة خاصة فيما يتعلق بصرف الزيادة المقررة على الأجور والمعاشات موجها التحية للمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات الذى أعلن أمام الرئيس بأن اتحاد الصناعات سيقرر زيادة الأجور للعاملين بواقع 300 جنيه شهريا في 104 آلاف مصنع قطاع خاص.



ومن جهة أخري رحب قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بموافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في اجتماعها برئاسة عادل عبد الفضيل عضو مجلس إدارة الاتحاد العام وسولاف درويش وكيل اللجنة ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات وبشأن موافقتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإقرار علاوة غلاء معيشية استثنائية قدرها 300 جنيه شهريا تشمل المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به على أن تصرف المنحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من موازناتها الخاصة .. ويستفيد من المنحة الاستثنائية أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.