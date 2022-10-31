سميرة عبد العزيز : أرتدي هذه السلسلة منعًا لعروض الزواج بي ..فيديو

كشفت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز خلال استضافتها فى برنامج العنيدة المذاع على قناة الشمس الفضائية ، عن سر ارتدائها سلسلة مطبوع عليها صورة زوجها المؤلف الراحل محفوظ عبد الرحمن.

وقالت سميرة عبد العزيز خلال الحلقة انها ترتدي السلسلة بشكل مستمر حتي يعلم الجميع ان محفوظ عبد الرحمن لا يزال فى وجدانها.

وتابعت سميرة عبد العزيز : بعد وفاة زوجي المؤلف محفوظ عبد الرحمن فوجئت بصديق له يحادثني هاتفياً ، ويطلب ان يحضر المأذون ليتزوجني ، الا انني اغلقت الهاتف فى وجه.

وتضيف سميرة عبد العزيز : لا أحد يستطيع ان يملأ الفراغ الذى تركه محفوظ عبد الرحمن ، فهو مازال فى قلبي ، ومازالت أتحدث معه.