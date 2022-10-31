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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أحمد شاكر عن مؤسسة ياسمين السمرة: أقل حاجه نقدر نعملها إننا نبقى معاهم|فيديو

الفنان أحمد شاكر
الفنان أحمد شاكر

تحدث الفنان أحمد شاكر خلال حفل مؤسسة ياسمين سمرة، قائلاً:"أقل حاجه نقدر نعملها ،أننا نبقى معاهم، و نتكلم معاهم، و نفرحهم، ونشجعهم،لأنها تجربة صعبة ووقعها على الأسرة صعب جداً، و لما بيلاقي حد معاه و قلبه عليه و بيفكرله،و بيحاةل يخفف عنه، أكيد النتيجة هتبقى أحسن مما نتخيل"

وفي سياق متصل

أكدت هناء السادات رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسمين السمرة، أن هذا الأسبوع هو الأسبوع العالمي للتوعية من مرض انحلال الجلد الفقاعي.

وأضافت هناء السادات ، أثناء لقائها مع كاميرا برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، قائلة:"أنا بشكر الرئيس السيسي لأني بعتله جواب، بالنسبة لكل الأطفال على أن الدولة لازم تهتم بيهم، ورغم كل المشغوليات بتاعته، لكن رد، والرد كان لوزارة التضامن الاجتماعي، أن اعملوا للمرض ده كل ما في طاقتكم".

 

 

 

مؤسسة ياسمين سمرة أحمد شاكر رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسمين السمرة صباح البلد الرئيس السيسي

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