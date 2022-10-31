زميل مارادونا أنقذه.. تفاصيل جديدة في واقعة طعن مختل للاعب أرسنال المعار

كشفت تقارير اعلامية تفاصل جديدة في واقعة طعن مختل لنجم أرسنال بابلو ماري المعار إلى صفوف نادي مونزا في الدوري الايطالى.

ويخضع لاعب نادي مونزا الايطالي والمعار من نادي أرسنال الإنجليزي الإسباني بابلو ماري البالغ من العمر 29 سنة اليوم الجمعة لإجراء عملية جراحية بسيطة بعد تعرضه للطعن مساء الخميس الماضي علي يد مختل في أحد المحال التجارية.

وذكرت التقارير الاعلامية ان حالة بابلو ماري نجم ارسنال والمعار الي الدوري الايطالى الصحية مستقرة.

وأفادت التقارير الاعلامية أن بابلو ماري نجم ارسنال والمعار الي الدوري الايطالي سيجري عملية جراحية وسيغيب علي أثرها لمدة شهرين عن الملاعب

وأشارت التقارير الاعلامية الي ان أدريانو جالياني مدير مونزا الرياضي طالب بتأجيل مباراة الفريق المقبلة لأن جميع زملاء بابلو ماري المعار من نادي أرسنال في صدمة كبيرة.

وشددت التقارير الاعلامية علي ـن ماسيمو تارانتينو الذي زامل اسطورة الكرة الارجنتينية الراحل دييجو أرماندو مارادونا في نابولي هو من أنقذ بابلو ماري نجم ارسنال الإنجليزي والمعار الي الدوري الايطالي .

ولفتت التقارير الاعلامية إلي أن تارانتينو زميل الراحل مارادونا قام بنزع سلاح المعتدي الذي طعن بابلو ماري نجم ارسنال والمعار الي الدوري الايطالي قبل أن توقفه الشرطة.

تفاصيل الواقعة

وتحدث لاعب مونزا الايطالي عن الرعب الذي عاشه مساء الخميس، الماضي في أحد المراكز التجارية في أساغو بمقاطعة ميلانو، بعد تعرضه لطعنات بالسكين هو و5 أشخاص آخرين، من طرف شخص يعاني من اضطرابات عقلية.

وأدلى اللاعب، بأولى كلماته بعد الهجوم، لصحيفة 'لا غازيتا ديلو سبورت' الإيطالية، وقال: كنت محظوظا بعد نجاتي من الهجوم ولقد شاهدت شخصًا وهو يموت أمامي. كنت أقود عربة طفلي، ثم شعرت بألم قوي في ظهري".

رأيت الموت بعيني

وأضاف: بعد ذلك رأيت هذا الرجل يطعن شخصًا في حلقه أمامي. أنا بخير، سأكون في الملعب يوم الإثنين القادم.

وكان اللاعب المعار من أرسنال، هو وزوجته وطفلهما الصغير في المركز التجاري، وحسب ما أكدته الصحف الإيطالية، فإن حالته ليست خطيرة، كما أنه بقي واعيا ويتحدث إلى زوجته، لحظة نقله من مكان الاعتداء إلى المستشفى.

وأشارت تقارير اعلامية إلى أن لاعب مونزا الايطالي والمعار من نادي ارسنال الإنجليزي الإسباني بابلو ماري، تعرض لطعنات بالسكين، لكن حالته مستقرة وليست في خطر، حيث خلال لحظة نقله إلى المستشفى كان واعيا وقادرا على الكلام.

ووفق مصادر إيطالية، فإن الهجوم وقع في مركز تجاري في أساغو في مقاطعة ميلانو، حيث قام شخص بطعن 5 أشخاص، من بينهم اللاعب ماري، كما تسبب الاعتداء في وفاة أحد الخمسة الذين تعرضوا للطعن.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا إن شخصا إيطاليًا يبلغ من العمر 46 عامًا، يبدو أنه يعاني من اضطرابات نفسية، اعتقل بعد لحظات من الهجوم الذي وقع في أساغو بضواحي ميلانو.

ووفق التقارير الاعلامية فإن الشخص الذي توفي بعد الهجوم، هو موظف في المركز التجاري، كما أن بقية المصابين يعانون من إصابات خطيرة، وأوضحت التحقيقات الأولية، أن المتهم يخضع للعلاج ضد الاكتئاب.