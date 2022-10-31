عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زميل مارادونا أنقذه.. تفاصيل جديدة في واقعة طعن مختل للاعب أرسنال المعار

بابلو ماري
بابلو ماري

كشفت تقارير اعلامية تفاصل جديدة في واقعة طعن مختل لنجم أرسنال بابلو ماري المعار إلى صفوف نادي مونزا في الدوري الايطالى. 

ويخضع لاعب نادي مونزا الايطالي والمعار من نادي أرسنال الإنجليزي الإسباني بابلو ماري البالغ من العمر 29 سنة اليوم الجمعة لإجراء عملية جراحية بسيطة بعد تعرضه للطعن مساء الخميس الماضي علي يد مختل في أحد المحال التجارية.

وذكرت التقارير الاعلامية ان حالة بابلو ماري نجم ارسنال والمعار الي الدوري الايطالى الصحية مستقرة.

وأفادت التقارير الاعلامية أن بابلو ماري نجم ارسنال والمعار الي الدوري الايطالي سيجري عملية جراحية وسيغيب علي أثرها لمدة شهرين عن الملاعب

وأشارت التقارير الاعلامية الي ان أدريانو جالياني مدير مونزا الرياضي طالب بتأجيل مباراة الفريق المقبلة لأن جميع زملاء بابلو ماري المعار من نادي أرسنال في صدمة كبيرة.

وشددت التقارير الاعلامية علي ـن ماسيمو تارانتينو الذي زامل اسطورة الكرة الارجنتينية الراحل دييجو أرماندو مارادونا في نابولي هو من أنقذ بابلو ماري نجم ارسنال الإنجليزي والمعار الي الدوري الايطالي .

ولفتت التقارير الاعلامية إلي أن تارانتينو زميل الراحل مارادونا قام بنزع سلاح المعتدي  الذي طعن بابلو ماري نجم ارسنال والمعار الي الدوري الايطالي قبل أن توقفه الشرطة.

8 مباريات .. خبير لوائح يكشف عقوبة شيكابالا في السوبر المصري

إيقاف مدى الحياة.. خبير لوائح يكشف حقيقة منع كهربا من مزاولة الرياضة

تفاصيل الواقعة

وتحدث لاعب مونزا الايطالي عن الرعب الذي عاشه مساء الخميس، الماضي في أحد المراكز التجارية في أساغو بمقاطعة ميلانو، بعد تعرضه لطعنات بالسكين هو و5 أشخاص آخرين، من طرف شخص يعاني من اضطرابات عقلية.

وأدلى اللاعب، بأولى كلماته بعد الهجوم، لصحيفة 'لا غازيتا ديلو سبورت' الإيطالية، وقال: كنت محظوظا بعد نجاتي من الهجوم ولقد شاهدت شخصًا وهو يموت أمامي. كنت أقود عربة طفلي، ثم شعرت بألم قوي في ظهري".

بشرى سارة .. قناة رياضية تذيع 22 مباراة مجانا في كأس العالم

تحرك جديد من الأهلي لإنهاء أزمة غرامة كهربا مع الزمالك

رأيت الموت بعيني 

وأضاف: بعد ذلك رأيت هذا الرجل يطعن شخصًا في حلقه أمامي. أنا بخير، سأكون في الملعب يوم الإثنين القادم.

وكان اللاعب المعار من أرسنال، هو وزوجته وطفلهما الصغير في المركز التجاري، وحسب ما أكدته الصحف الإيطالية، فإن حالته ليست خطيرة، كما أنه بقي واعيا ويتحدث إلى زوجته، لحظة نقله من مكان الاعتداء إلى المستشفى.

وأشارت تقارير اعلامية إلى أن لاعب مونزا الايطالي والمعار من نادي ارسنال الإنجليزي الإسباني بابلو ماري، تعرض لطعنات بالسكين، لكن حالته مستقرة وليست في خطر، حيث خلال لحظة نقله إلى المستشفى كان واعيا وقادرا على الكلام.

ووفق مصادر إيطالية، فإن الهجوم وقع في مركز تجاري في أساغو  في مقاطعة ميلانو، حيث قام شخص بطعن 5 أشخاص، من بينهم اللاعب ماري، كما تسبب الاعتداء في وفاة أحد الخمسة الذين تعرضوا للطعن.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا إن شخصا إيطاليًا يبلغ من العمر 46 عامًا، يبدو أنه يعاني من اضطرابات نفسية، اعتقل بعد لحظات من الهجوم الذي وقع في أساغو بضواحي ميلانو.

ووفق التقارير الاعلامية فإن الشخص الذي توفي بعد الهجوم، هو موظف في المركز التجاري، كما أن بقية المصابين يعانون من إصابات خطيرة، وأوضحت التحقيقات الأولية، أن المتهم يخضع للعلاج ضد الاكتئاب.

أرسنال بابلو ماري نادي مونزا الدوري الايطالي مارادونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار حتى الأربعاء| الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين .. فيديو

الوزير رفض ووعد بحل الأزمة..التفاصيل الكاملة لاستقالة مرتضى منصور من الزمالك

توابع هزيمة الأهلي .. تعرف على أول ضحايا فيريرا في الزمالك

أمطار لمدة 3 أيام.. الأرصاد تحذر من الطقس والسير على هذه الطرق

النهارده بـ24.13 .. سعر الدولار اليوم الاثنين 31 أكتوبر

صلى الفجر إماما.. شاهد| أهالي قرية شهيد العلم بالشرقية يروون تفاصيل حياته

استقالة مرتضى منصور من رئاسة الزمالك.. ميدو يكشف التفاصيل.. فيديو

تؤدي للوفاة.. الصحة تكشف 5 أعراض للسكتة الدماغية

موضوعات متعلقة

يخضع لعملية جراحية .. مختل يطعن بابلو ماري نجم أرسنال بإيطاليا

آرسنال يتصدر سباق التعاقد مع الأمريكي ماكيني نجم يوفنتوس

ترشيحاتنا

هل يجوز الاحتفال بعيد الهالوين .. دار الإفتاء تحسم الجدل

نظر إلى التلاميذ .. آخر لحظة في حياة مدرس الرياضيات بشبرا الخيمة

وكيل الأزهر : اليوم نجني ثمار جهود الإمام الأكبر في حوار الأديان

الحقوا المستر مات.. كواليس وفاة 2 مدرسين أمام الطلاب في الشرقية والقليوبية

الغرفة التجارية: غدا صرف السلع التموينية وبدل الحماية الاجتماعية من خلال 2500منفذ بالجيزة

وزير السياحة يحث العاملين بالقطاع على بذل الجهد لإظهار الصورة الحضارية لمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجول... زينة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها| شاهد

9 استخدامات لـ الزيت المستعمل غير القلي.. تعرف عليها

مش بالسن.. سميرة سعيد بإطلالة متألقة| شاهد

مش هتصدق.. أطعمة تعالج الوسواس القهري| تعرف عليها

فيديو

«مقدرش أبوس حد وفيه ناس».. قصة مشهد ميار الببلاوي وعمرو عبدالجليل "فيديوجراف"

بعد توجيهات الرئيس.. حالات استحقاق العلاوة الاستثنائية ومنحة الغلاء

زفافها تحول لعزاء.. مأساة عروس سوهاج |فيديوجراف

الحكومة تنفي تحويل دعم الخبز إلى نقدي.. وهذه قائمة السلع التموينية لنوفمبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ