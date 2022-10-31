بوجدانوف: مستعدون لمساعدة الدول الإفريقية لضمان توريد الحبوب قدر الإمكان

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوجدانوف، عن استعداد بلاده لمساعدة الدول الإفريقية بشأن توريد الحبوب إليها قدر الإمكان، مضيفا: أن شركاء موسكو يتفهمون تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب".

وقال بوجدانوف، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم "الاثنين": "أعتقد أن شركاء روسيا يفهمون كل شيء على أكمل وجه ولديهم معلومات كافية عن موضوع تعليقنا للمشاركة في صفة الحبوب"، مؤكدا أن بلاده ستساعد الدول الإفريقية بهذا الشأن بقدر الإمكان.

وأضاف: "نحن على اتصال مع قيادات العديد من الدول، ومثل هذه الاتصالات جارية وستستمر وسنقدم المساعدة قدر الإمكان".

كانت روسيا قررت، في وقت سابق، تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب ردا على الهجوم الأوكراني على أسطول البحر الأسود الروسي.

يُذكر أن روسيا وأوكرانيا وتركيا وقعت في 22 يوليو الماضي، اتفاقية بوساطة الأمم المتحدة؛ لتوفير ممر بحري إنساني لسفن صادرات الأغذية والأسمدة من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أكد مساعيه لاستمرار أنشطة مبادرة "البحر الأسود لنقل الحبوب" في أعقاب تعليق روسيا مشاركتها بها.