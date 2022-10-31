عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوجدانوف: مستعدون لمساعدة الدول الإفريقية لضمان توريد الحبوب قدر الإمكان

صدى البلد

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوجدانوف، عن استعداد بلاده لمساعدة الدول الإفريقية بشأن توريد الحبوب إليها قدر الإمكان، مضيفا: أن شركاء موسكو يتفهمون تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب".

وقال بوجدانوف، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم "الاثنين": "أعتقد أن شركاء روسيا يفهمون كل شيء على أكمل وجه ولديهم معلومات كافية عن موضوع تعليقنا للمشاركة في صفة الحبوب"، مؤكدا أن بلاده ستساعد الدول الإفريقية بهذا الشأن بقدر الإمكان.

وأضاف: "نحن على اتصال مع قيادات العديد من الدول، ومثل هذه الاتصالات جارية وستستمر وسنقدم المساعدة قدر الإمكان".

كانت روسيا قررت، في وقت سابق، تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب ردا على الهجوم الأوكراني على أسطول البحر الأسود الروسي.

يُذكر أن روسيا وأوكرانيا وتركيا وقعت في 22 يوليو الماضي، اتفاقية بوساطة الأمم المتحدة؛ لتوفير ممر بحري إنساني لسفن صادرات الأغذية والأسمدة من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أكد مساعيه لاستمرار أنشطة مبادرة "البحر الأسود لنقل الحبوب" في أعقاب تعليق روسيا مشاركتها بها.

وزير الخارجية الروسي توريد الحبوب أسطول البحر الأسود الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار حتى الأربعاء| الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين .. فيديو

الوزير رفض ووعد بحل الأزمة..التفاصيل الكاملة لاستقالة مرتضى منصور من الزمالك

توابع هزيمة الأهلي .. تعرف على أول ضحايا فيريرا في الزمالك

أمطار لمدة 3 أيام.. الأرصاد تحذر من الطقس والسير على هذه الطرق

النهارده بـ24.13 .. سعر الدولار اليوم الاثنين 31 أكتوبر

صلى الفجر إماما.. شاهد| أهالي قرية شهيد العلم بالشرقية يروون تفاصيل حياته

استقالة مرتضى منصور من رئاسة الزمالك.. ميدو يكشف التفاصيل.. فيديو

تؤدي للوفاة.. الصحة تكشف 5 أعراض للسكتة الدماغية

ترشيحاتنا

هل يجوز الاحتفال بعيد الهالوين .. دار الإفتاء تحسم الجدل

نظر إلى التلاميذ .. آخر لحظة في حياة مدرس الرياضيات بشبرا الخيمة

وكيل الأزهر : اليوم نجني ثمار جهود الإمام الأكبر في حوار الأديان

الحقوا المستر مات.. كواليس وفاة 2 مدرسين أمام الطلاب في الشرقية والقليوبية

الغرفة التجارية: غدا صرف السلع التموينية وبدل الحماية الاجتماعية من خلال 2500منفذ بالجيزة

وزير السياحة يحث العاملين بالقطاع على بذل الجهد لإظهار الصورة الحضارية لمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجول... زينة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها| شاهد

9 استخدامات لـ الزيت المستعمل غير القلي.. تعرف عليها

مش بالسن.. سميرة سعيد بإطلالة متألقة| شاهد

مش هتصدق.. أطعمة تعالج الوسواس القهري| تعرف عليها

فيديو

«مقدرش أبوس حد وفيه ناس».. قصة مشهد ميار الببلاوي وعمرو عبدالجليل "فيديوجراف"

بعد توجيهات الرئيس.. حالات استحقاق العلاوة الاستثنائية ومنحة الغلاء

زفافها تحول لعزاء.. مأساة عروس سوهاج |فيديوجراف

الحكومة تنفي تحويل دعم الخبز إلى نقدي.. وهذه قائمة السلع التموينية لنوفمبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ