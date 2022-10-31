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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفد من العربي الناصري يبحث مع السفير الروسي آلية وصول القمح لمصر

السفارة الروسية
السفارة الروسية

قام وفد من الحزب العربي الديمقراطي الناصري ، برئاسة محمد أبو العلا، بزيارة سفارة روسيا الاتحادية، ومقابلة سفير الروسي بالقاهرة، حيث تم مناقشة الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد وفد الحزب العربي الديموقراطي ، حق الدول في الدفاع عن امنها القومي وتطرق الوفد إلي محاولة مساعدة روسيا وصداقتها لمصر والعرب التاريخية لوجود حلول لوصول دفعات من القمح الروسي وزيت عباد الشمس الروسي إلى مصر وكذلك الدول العربية وإفريقيا.

وأكد السفير الروسي ، على  محاولة روسيا تذليل الامور بالتبادل التجاري بين مصر وروسيا بالعملة المحلية  للتخلص  من بعض مشاكل الاستراد بما يعود بالفايدة للجانبين.

وشارك في الوفد الدكتور محمد أبو العلا رئيس  الحزب محسن جلال نائب رئيس  الحزب، والمستشار عمر أبو عزوز  الأمين العام للحزب ببني سويف ، والدكتور عمر ابو العلا أمين الشباب عضو المكتب السياسي  محمد حسن الدشناوي أمين محافظة القاهرة بالحزب.

روسيا سفارة روسيا الحزب العربي إفريقيا أوكرانيا

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