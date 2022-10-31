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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أزمة بين الجونة والإسماعيلي بسبب شيك صفقة شبراوي

الإسماعيلي
الإسماعيلي

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن هناك أزمة كبيرة بين ناديي الإسماعيلي والجونة، بسبب صفقة تعاقد الدراويش مع عمرو شبراوي لاعب الفريق الساحلي، الصيف الماضي.

وتابع ياسين خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع عمر ربيع ياسين"على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "الجونة لم يصرف أموال انتقال لاعبه حتى الآن، بسبب عدم وجود رصيد في أرصدة الدراويش".

وأشار عمر ياسين، إلى أن الإسماعيلي تعاقد مع اللاعب مقابل 3 مليون جنيه بالإضافة إلى 14% متغيرات، وكان من المفترض صرف المبلغ يوم 30 أكتوبر الجاري.

وأضاف عمر ياسين: "الجونة طالب الإسماعيلي بسرعة حل الأزمة ودفع قيمة الصفقة، قبل التحرك القانوني ضد مجلس إدارة النادي لحفظ حقوقهم".

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