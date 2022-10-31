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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

هيئة الكتاب تروج لإصداراتها العربية المترجمة في معرض بلجراد الدولي .. صور

جناح هيئة الكتاب
جناح هيئة الكتاب في معرض بلجراد

 شهد جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، في معرض بلجراد الدولي للكتاب، بدورته الجديدة الذي اختتم فعالياته اليوم، إقبالا لافتا من الجمهور والزوار.

 

 

كما شهد الجناح عدد من اللقاءات بحضور الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، رئيس الهيئة، مع  بعض دور النشر الصربية التي ترجمت بعض إصدارات الهيئة إلى اللغة الصربية.
جاء ذلك في إطار برنامج الهيئة لترجمة الفكر والإبداع المصري إلي اللغات الأخرى، وروجت الهيئة إلى إصداراتها التي تقدمها للترجمة إلى اللغات الأخرى.

 

 


كما جرى الالتقاء بعدد من الكتاب والمبدعون الصرب الذين أشادوا بالثقافة المصرية، مؤكدين على رغبتهم في استمرارية التواصل الثقافي وعن أهمية المشاركة المصرية في معرض بلجراد الدولي للكتاب.

 


وزار جناح الهيئة السفير باسم صلاح، سفير مصر في صربيا، ونائبه السفير إبراهيم حمزة، ومساعد وزير الثقافة الصربي، وتم استعراض أحدث إصدارات هيئة الكتاب المشاركة في المعرضة، سواء الصادرة باللغة العربية أو الأجنبية، أو الصربية.

 

 


وأشادا السفير باسم صلاح، ومساعد وزيرة الثقافة الصربي بجناح هيئة الكتاب في معرض بلجراد، الذي مثل مصر وحقق نجاح كبير هناك على كافة المستويات.

الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض بلجراد الدولي للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين العساسي إصدارات الهيئة إلى اللغة الصربية السفير باسم صلاح

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