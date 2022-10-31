بفرقة المخدرات والكحول.. ضابط مخمور يفتح النار داخل مركز شرطة بجنيف

فتح ضابط مخمور، النار في مركز للشرطة في جنيف بسويسرا، ولم تكشف الشرطة هوية مطلق النار ولم تقدم تفاصيل عن مستوى الكحول في دمه وقت وقوع الحادث.

ووفقا للسلطات السويسرية، أطلق أحد ضباط الشرطة في فرقة العمل المعنية بالمخدرات والكحول النار على المحطة في جنيف يوم الجمعة الماضي، مما أدى إلى إصابة زميل له.

وقال أوليفييه فرانسي، المتحدث باسم السلطة القضائية في جنيف، للصحافة: “أطلق الضابط، الذي كان تحت تأثير الكحول، النار من سلاح خدمته سبع مرات داخل مكاتب فرقة العمل”.

ويواجه الجاني الآن عدة تهم، بما في ذلك تعريض حياته للخطر، والتسبب في أذى جسدي من خلال الإهمال، ومقاومة الجهود الرامية إلى إثبات قدرته على القيادة.