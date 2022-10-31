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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

1000 متهم أمام المحاكم الإيرانية.. والجريمة المشاركة في الاحتجاجات

احتجاجات إيران
احتجاجات إيران

 

قالت وسائل إعلام إيرانية إن السلطات ستقوم بمحاكمات، لعدد كبير من الذين سبق وإن أدانتهم في الاحتجاجات التي تضرب البلاد، بأكثر من ألف شخص.

ذكرت التقارير، اليوم الاثنين، إن إيران ستجري محاكمات علنية لنحو ألف شخص لإخماد الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من 6 أسابيع بعد وفاة الشابة مهسا أميني في الحجز لدى شرطة الأداب.

وقالت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء، نقلا عن كبير القضاة في إقليم طهران، إنه ستتم محاكمة حوالي ألف شخص، "قاموا بأعمال تخريبية في الأحداث الأخيرة، بما في ذلك الاعتداء على حراس الأمن أو قتلهم، وإضرام النار في الممتلكات العامة"، في محكمة ثورية.

وأضافت أن المحاكمات ستتم بشكل علني هذا الأسبوع.

وتوسعت رقعة الاحتجاجات بإيران لتشمل كل أنحاء البلاد، ورغم ذلك وصفتها السلطة بأنها مؤامرة من أعداء الدولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل. وشارك متظاهرون من جميع أطياف المجتمع، ولعب الطلاب والنساء دورا بارزا، وأحرقت نساء حجابهن في هذه الاحتجاجات.

وتوفيت مهسا أميني في الحجز لدى شرطة الأداب في 16 سبتمبر بعد احتجازها بسبب ارتدائها "ملابس غير لائقة".

 

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