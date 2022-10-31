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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن يشدد على ضرورة العمل لإيجاد حل دائم يتوافق عليه الشعب الليبي

وزير خارجية الأردن
وزير خارجية الأردن

شدد الأردن على ضرورة العمل لإيجاد حل دائم يتوافق عليه الشعب الليبي الشقيق ويحقق تطلعاته ويحفظ مقدراته وأمن واستقرار ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) عبدالله باتيلي، على هامش أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الحادية والثلاثين بالجزائر.

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأزمة الليبية، وأكد الصفدي ضرورة العمل لإيجاد حل دائم يتوافق عليه الشعب الليبي.

من جانبه، ثمّن باتيلي موقف الأردن الداعم لليبيا وشعبها، مؤكدًا حرصه على استمرار التنسيق والتشاور للخروج من الأزمة بما يحقق الاستقرار والأمن لليبيا وشعبها ودول جوارها.

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