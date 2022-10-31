المحطة النووية بالضبعة: المشروع حلم يتحقق على أرض الواقع

قال المهندس خالد عطية النائب الأول لمدير مشروع المحطة النووية بالضبعة، إنّ المشروع النووي حلم يتحقق على أرض الواقع، حيث كان يراود المصريين لعقود عديدة، ولكنه أصبح حقيقة.

وأضاف “عطية”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة “CBC”، "نتيجة للجهود العظيمة وتتويجا لها، صدرت موافقة مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية على منح إذن إنشاء الوحدة النووية الثانية لمحطة الضبعة وتم صدور هذا الإذن بعد التحقق من توافر أقصى درجات الأمان للمشروع النووي بالضبعة وفق أعلى المعايير الدولية".

وتابع "تحقيقا لما أعلنته هيئة المحطات النووية بالأمس من زيارة الفحص الشاملة لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية لموقع المحطة النووية بالضبعة في الأسبوع الماضي في الفترة من 23 حتى 27 اكتوبر، كان ذلك زيارة تمهيدية للحصول على إذن إنشاء الوحدة النووية"

وأكد "قدمنا تقرير الأمان الأولي ضمن وثائق التراخيص ويتم مراجعة هذه الوثائق ويتم التحقق من توافر الأمن والأمان وفقا للمعايير المحلية والدولية، وبعد التحقق من كل هذا يتم صدور إذن الإنشاء