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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المحطة النووية بالضبعة: المشروع حلم يتحقق على أرض الواقع

محطة الضبعة النووية
محطة الضبعة النووية

قال المهندس خالد عطية النائب الأول لمدير مشروع المحطة النووية بالضبعة، إنّ المشروع النووي حلم يتحقق على أرض الواقع، حيث كان يراود المصريين لعقود عديدة، ولكنه أصبح حقيقة.

 

الرقابة النووية تمنح إذن إنشاء الوحدة الثانية بمحطة الضبعة .. صور

أخبار العالم |ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف مصر عند B/B .. صعود أسعار الذهب.. الكونجرس يهاجم إيران لتزويد إثيوبيا بالطائرات المسيرة..روساتوم تكشف عن تقنية متطورة بمحطة الضبعة النووية

وأضاف “عطية”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة “CBC”، "نتيجة للجهود العظيمة وتتويجا لها، صدرت موافقة مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية على منح إذن إنشاء الوحدة النووية الثانية لمحطة الضبعة وتم صدور هذا الإذن بعد التحقق من توافر أقصى درجات الأمان للمشروع النووي بالضبعة وفق أعلى المعايير الدولية".

وتابع "تحقيقا لما أعلنته هيئة المحطات النووية بالأمس من زيارة الفحص الشاملة لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية لموقع المحطة النووية بالضبعة في الأسبوع الماضي في الفترة من 23 حتى 27 اكتوبر، كان ذلك زيارة تمهيدية للحصول على إذن إنشاء الوحدة النووية"

وأكد "قدمنا تقرير الأمان الأولي ضمن وثائق التراخيص ويتم مراجعة هذه الوثائق ويتم التحقق من توافر الأمن والأمان وفقا للمعايير المحلية والدولية، وبعد التحقق من كل هذا يتم صدور إذن الإنشاء

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