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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر عيار 21 اليوم 1-11-2022

سعر الذهب
سعر الذهب

استقر سعر أشهر أعيرة الذهب في أول تعامل له اليوم الثلاثاء الموافق 1-11-2022؛ ليصل إلي 1205 جنيهات للبيع و 1215 جنيها للشراء، وذلك بالنسبة للجرام الواحد من عيار عيار 21  الأكثر الأعيرة تداولا.

وانخفض سعر الذهب مصر خلال يومين بمعدل 10 جنيهات علي مستوي الأعيرة الذهبية منذ أمس، ليستقر سعر الجرام الواحد مع مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء بدون أي تغيير، وفقا لـ موقع إيجيبت جولد برايس توداي، المتخصص في تحديد سعر المشغولات الذهبية.

سعر الذهب يتراجع 10 جنيهات بنهاية تعاملات اليوم

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عيار 24

وسجل سعر الجرام من عيار 24 حوالي 1377 جنيها للبيع و 1389 جنيها للشراء في محلات الصاغة.

 

عيار 14


وصل سعر عيار 14 نحو 803 جنيهات للبيع و 810 جنيهات للشراء.

عيار 18


سجل سعر عيار 18 نحو 1033 جنيها للبيع و 1041 جنيها للشراء .

 

أوقية الذهب 


ووصل سعر أونصة الذهب نحو 42.83 ألف جنيه للبيع و 43.2 ألف جنيه للشراء.

كيلو الذهب


وسجل كيلو الذهب نحو 1.38 مليون جنيه للبيع و 1.4 مليون جنيه للشراء .

الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 9640 جنيها للبيع و 9720 جنيها للشراء.

 

سعر المصنعية

وتبلغ قيمة المصنعية نسبة إلي الذهب نحو 7 حتي 10% في الجرام الواحد، إذ أن زيادة نسبة المعادن في المشغول الذهبي تقلل من سعر القيراط والعكس خصوصا مع استخدام أوقية الذهب  التي تزن ما يقارب 34 جراما كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب، إذ تختلف تسعيرة المصنعية من  محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل في الأغلب لنسبة  تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.


الذهب لماذا؟


يهتم المستهلكون وخصوصا المقبلون علي الزواج ومن هم  في مرحلة الخطوبة، بالذهب وأسعاره، حيث تمثل المتابعة اللحظية لأسعار الذهب جزء كبير من اهتماماتهم، خصوصا أن المعدن الأصفر يعد مخزنا للثروة لمعظم الأعيرة الذهبية المختلفة بالنسبة إليهم في أوقات ارتفاع معدلات التضخم.

تضخم عالمي

 

وتسبب ارتفاع سعر التضخم العالمي في التأثير علي قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس الماضي، في تحريك سعر الفائدة، في الوقت الذي شهد فيه سعر الذهب تذبذبات في التداول خصوصا وأن المعدن الأصفر يملك خاصية الاستقرار.

وتعاني الأسواق الدولية من حالة عدم اليقين نظرا لارتفاع معدلات اتضخم، في الوقت الذي يملك فيها المعدن الأصفر القدرة علي التحوط ضد مخاطر التذبذب.

سعر عيار 21 الأشهر تداولا سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 21 اليوم في محلات الصاغة سعر عيار 24 اليوم سعر عيار الذهب عيار 21 مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

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