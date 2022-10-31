قصواء الخلالي: دور نقابة المعلمين ليس فضح الطلاب أو التشهير بأولياء الأمور

تقدم محمد عبدالله الأمين العام لنقابة المعلمين، بواجب العزاء في وفاة معلمين إثنين أثناء الدراسة، في الشرقية وهو الأستاذ أشرف كبير معلمي اللغة الإنجليزية بإحدى المدارس الإعدادية، متوجها بالشكر لمحافظ الشرقية الذي أمر بإطلاق اسم المدرس أشرف محمد السيد على اسم المدرسة التي يعمل بها.

وأضاف عبدالله خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة CBC: "في شبرا الخيمة توفي الأستاذ عزت محمد سلام أثناء الحصة الأولى ونتقدم بالعزاء لأسرهما وأمر النقيب بسرعة إنهاء الإجراءات"، كما تطرق إلى التعدي على مدرس في أسيوط بالسباب من قبل ولي أمر، مشددا على أنه أمر مؤسف.

وتابع: "الطالب عبدالرحمن طه رشدان في الصف السادس كثير الشغب، ووالده ووالدته اعتديا على المدرس"، وهنا رفضت الإعلامية قصواء الخلالي الإفصاح عن اسم الطالب، ليعتذر الأمين العام لنقابة المعلمين عن استكمال المكالمة.

أتحفظ على هذا الأداء

وعلقت مقدمة البرنامج: "نحن لسنا منبرا لفضح الناس، مادام الموضوع قيد التحقيق والمتابعة القانونية وهناك تدخل من النيابة العامة أو إجراءات إدارية داخلية فنحن نتحفظ على ما يخص أسرار الناس وخصوصيتهم، خاصة لو طالب في مدرسة، من غير الإنساني حتى لو ارتكب طالب مخالفة أن نعلن نشهر به حتى يكون هناك إجراء عقابي، أتحفظ على هذا الأداء من الأمين العام لنقابة المعلمين، كان يجب أن يكون هناك رحابة صدر ورسالة إيجابية من النقابة وأن يكون هناك قيم موجودة وأن يكون حريصا على فضح الطلاب، والمعلم يجب ان يكون قدوة ولديه رحابة صدر للشرح والتعليم".