سوشيال ميديا.. الشناوي يحتفل بأفضل لاعب في إفريقيا مع السوبر ومحمد صلاح يستعد لمباراة نابولي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

شارك محمد صلاح ، لاعب ليفربول الانجليزي صورًا جديدة له في احدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر محمد صلاح من مران اليوم استعدادا لمباراة نابولي غدًا في دوري الأبطال .

نشر فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، منشورا جديدا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر، “كولر عايز يخليها ضلمة، وعايز يبني فريق مايفرقش معاه أي تحيز أو تجبر ضده، وكتب للكابتن محمود الخطيب أسماء ٣ لاعبين، اثنين منهم تحت السن، وواحد فوق السن، عبارة عن جناح أيمن، وجناح أيسر، ورأس حربة عالمي على المرمى،

هنأ محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، الجمهور بكأس السوبر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب: “مبروك على الأهلي وجمهوره العظيم بطولة كاس السوبر شكرًا للعيبه وإدارة النادي وعقبال بطولات جاية، جه الوقت عشان نحتفل بلقب كان مأجل الاحتفال بيه وهو أحسن لاعب في إفريقيا يارب دايما في احتفالات يا اهلاوية ”.