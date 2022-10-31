شاهد.. محمد صلاح يحتفل بعيد الهالويين بصورة لـ مكة وكيان

يحتفل العالم يوم 31 أكتوبر من كل عام بعيد “ الهالويين” أو عيد الهلع، حيث يقوم الناس بارتداء الملابس التنكرية في مظاهر احتفالية في مختلف دول العالم.

وشارك محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، متابعوه، صورة من احتفاله بعيد “ الهالويين”.

ونشر محمد صلاح صورة لنجلتيه “ مكة” و"كيان" مرتدين أزياء تنكرية خاصة بالسحرة، وذلك عبر حسابه على موقع “ إنستجرام” من خلال الحالة اليومية الخاصة به.

محمد صلاح يستعد لمباراة ليفربول ونابولي

ويستعد محمد صلاح لمباراة فريقه ليفربول أمام نابولي، غدًا الثلاثاء، في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتُقام المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “ أنفيلد”.

وسجل محمد صلاح هدفًا يوم السبت الماضي، في مباراة ليفربول أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بهزيمة فريقه بهدفين لهدف.