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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هيفاء وهبي ترد على انتقادات ظهورها الأخير.. والجمهور: الصور كان ملعوب فيها

هيفاء وهبى
هيفاء وهبى

ردت الفنانة هيفاء وهبى على الانتقادات التى تعرضت لها الفترة الأخيرة بسبب صورة لها ظهرت فيها بوجه مجعد ، ونشرت صورا جديدة لها من حفلها الأخير من موسم الرياض ، عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام".

 

وهو ما علق عليه متابعوها :" الصور التانية كان ملعوب فيها..زى القمر".

 

 وتألقت هيفاء وهبى مرتدية فستان جمبسوت باللون الأسود محتشم احتراماً لتواجدها فى المملكة العربية السعودية، ومن الماحية الجمالية وضعت بعض مساحيق المكياج بلمسات البسيطة من الألوان الفاتحة، وتركت شعرها منسدلاً على كتافيها .

 

 

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ، خلال تواجدها مع سالم الهندي مدير شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بمقر حفلها بمسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

وظهرت هيفاء وهبي، في الصور بدون فلتر او ضبط للصورة وهو ما كشف عن تجاعيد فى وجهها و عدم نضارة بشرتها كما تطل على جمهورها دائما ، وهو ما استغربه رواد السوشيال ميديا معلقين:" هى دي الحقيقة من غير فوتوشوب".

وفى هذا التقرير نعرض لكم الصور الحقيقة من غير ايديت و الصور بالفوتوشوب..

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