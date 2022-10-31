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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لم الشمل.. توافد القادة والرؤساء العرب إلى الجزائر للمشاركة في القمة الـ31

صدى البلد

توافد عدة قادة عرب ورؤساء وفود للمشاركة في الدورة العادية الـ31 للقمة العربية المقررة غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، والتي ستلتئم تحت شعار "لم الشمل".

ووصل إلى الجزائر رئيس جمهورية جزر القمر عثماني غزالي، ورئيس دولة فلسطين محمود عباس ورئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني.

كما وصل أيضا بالجزائر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي لجمهورية اليمن، رشاد محمد علي العليمي، وكذلك رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان عبد الفتاح البرهان.

 فيما وصل إلى الجزائر رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ونائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، الممثل الخاص لسلطان سلطنة عمان، أسعد بن طارق آل سعيد، و نائب رئيس مجلس الوزراء، الممثل الخاص لملك البحرين، حمد بن عيسى ال خليفة، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.

كما وصل إلى الجزائر ضيف شرف هذه القمة الرئيس السنغالي والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ماكي سال.

ومن المنتظر أن يتواصل، صباح غد الثلاثاء، توافد القادة العرب أو ممثليهم إلى الجزائر للمشاركة في القمة العربية التي ستنطلق أعمالها مساء غد بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.

يذكر أن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة كان قد سبق باجتماع تحضيري على مستوى وزراء الخارجية العرب أمس وأول أمس، أفضى إلى "نتائج توافقية" من شأنها تسهيل عمل القادة بحسب ما صرح به وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة.

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