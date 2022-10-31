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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباريات ليفربول في شهر نوفمبر.. صدامات قوية لرفاق محمد صلاح

ليفربول
ليفربول

مباريات ليفربول في شهر نوفمبر، هو ما يبحث عنه الكثيرون عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

مباريات ليفربول في شهر أكتوبر، شهدت تلقيهم هزيمتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي، وانتصار هام على مانشستر سيتي بأقدام محمد صلاح، إضافة لحسم التأهل لثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسيخوض فريق ليفربول 4 مباريات خلال شهر نوفمبر، في 3 بطولات مختلفة، ألا وهم: الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

مباريات ليفربول في شهر نوفمبر

ونستعرض تباعًا مباريات ليفربول في شهر نوفمبر

– ليفربول ضد نابولي الإيطالي: الثلاثاء 1 نوفمبر في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

– ليفربول ضد توتنهام هوتسبير: الأحد 6 نوفمبر، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

– ليفربول ضد ديربي كاونتي: الأربعاء 9 نوفمبر، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

– ليفربول ضد ساوثهامبتون: السبت 12 نوفمبر، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

 

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