وزير الصحة: 145 مليون جرعة تم تصنيعها من اللقاحات.. ولدينا احتياطي استراتيجي يكفي لعام 2023.. فيديو

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الشركة القابضة للقاحات “فاكسيرا” من الشركات الكبرى في مجال إنتاج اللقاحات، مشيرا إلى أنه كان هناك تحدٍّ مرت به الدولة خلال كورونا، وتم خلاله القيام بمجهود ضخم.

وقال خالد عبد الغفار، خلال لقاء له لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، استطعنا التغلب على الصعاب والتحديات التي واجهت العالم، وتم التعاون مع عدد من الدول، وعلى رأسها الصين؛ للعمل على إنتاج اللقاحات.

وتابع وزير الصحة والسكان، أن هناك 145 مليون جرعة تم تصنيعها من اللقاحات، إضافة إلى أن هناك احتياطي استراتيجي يغطي الدولة حتى عام 2023.

وأشار خالد عبد الغفار إلى أن الشركات المتخصصة لتصنيع اللقاحات في الصين والهند تتعامل مع مصر ولديهم رغبة أن تكون مصر مركزا إقليميا لتصنيع اللقاحات.

منظمة الصحة العالمية أعطتنا شهادة ثقة

واستكمل وزير الصحة تصريحاته قائلا " منظمة الصحة العالمية أعطت شهادة ثقة في التصنيع المصري للقاحات، إضافة إلى أن هيئة الدواء المصرية حصلت على نسبة من تصنيع اللقاحات.