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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أول صور من حفل زفاف إلهام بديع الشهيرة بالصغنن

صدى البلد

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، صور حفل زفاف الفنانة إلهام بديع الشهيرة ب الصغنن على الملحن وليد سامى.

 

وظهرت إلهام بديع بلوك جديد مختلف مرتدية فستانين فى حفل زفافها.

تألقت الهام بديع بلوك الاول بفستان زفاف منفوش يشبه فساتين السندريلا مطرز بالفضى ووضعت بعض اللمسات البسيطة من مكياج بالوان الفاتحة ورسم العيون بالكحل الاسود واحمر الشفاه باللون النود، وتركت شعرها منسدلا على كتافيها مع التاج.

 

وجاء اللوك الثانى من حفل زفاف الهام بديع مرتدية فستان باللون الابيض المجسم ذات القماش الدانتيل من الاكمام و الصدر .

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات الصاخبة واحمر الشفاه باللون الاحمر و قامت برفع شعرها . 

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الهام بديع رفاف الهام بدي أعمال إلهام عبد البديع

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أول صور من حفل زفاف إلهام بديع الشهيرة بالصغنن

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