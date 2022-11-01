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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيطاليا تؤجل إصلاح العدالة وتلغي تفويض اللقاح عن الأطباء

ميلوني
ميلوني

أرجأت الحكومة الإيطالية الجديدة أمس الاثنين تطبيق إصلاح العدالة المطلوب للحصول على الأموال الأوروبية بعد الوباء وألغت تفويض لقاح COVID-19 للعاملين الصحيين.

تشير كلتا الحركتين إلى توقف عن الإدارة السابقة لـ ماريو دراجي ، الذي فرض قيودًا صارمة على COVID ودفع بإصلاح العدالة المتنازع عليه بهدف تسريع الإجراءات القضائية البطيئة في إيطاليا.

وقضت حكومة رئيس الوزراء جيورجيا ميلوني بعدم ضرورة تلقيح الأطباء والممرضات ضد المرض وقالت إن أولئك الذين أوقفوا عن العمل حتى 31 ديسمبر لأنهم رفضوا الحقنة سيعادون على الفور.

وفي حديثها في مؤتمر صحفي بعد موافقة مجلس الوزراء على الإجراءات ، اتهمت ميلوني أسلافها ، دراغي وجوزيبي كونتي ، باتباع نهج 'أيديولوجي' تجاه كوفيد وقالت إنها ستفعل الأشياء بشكل مختلف.

وقال ميلوني الذي أدى اليمين هذا الشهر على رأس ائتلاف يميني 'الحكومات السابقة اتخذت مجموعة من الإجراءات التي لم يكن لها دليل علمي'.

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كما أوصت وزارة الاقتصاد الأسبوع الماضي بوقف غرامات قدرها 100 يورو لمن رفضوا التطعيم فوق سن الخمسين - إجراء آخر قدمه دراجي -.

وقال إنريكو ليتا ، رئيس الحزب الديمقراطي يسار الوسط: 'في أول اجتماع لمجلس الوزراء ، كافأت حكومة ميلوني المعارضين للتطعيم. كان من الصعب البدء بطريقة أسوأ'.

وعلى صعيد العدالة ، قالت ميلوني إن إصلاح دراجي ، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 2 نوفمبر ، يتضمن العديد من الإجراءات لإعادة تنظيم الإجراءات القانونية ، لكنه لم يوفر الموارد والأدوات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.

وقالت 'محاكمنا ومكاتب المدعين العامين لدينا ليست جاهزة وهذا يهدد بشل نظامنا القضائي' ، مضيفة أن الإصلاح سيطبق على أي حال قبل نهاية العام ، مع الالتزام بالموعد النهائي الذي حددته المفوضية الأوروبية.

جعلت المفوضية جزءًا من 200 مليار يورو (198 مليار دولار) من أموال التعافي لإيطاليا مشروطة بخفض مدة المحاكمات بنسبة 25٪ على مدى خمس سنوات في القضايا الجنائية وبنسبة 40٪ في القضايا المدنية.

أثار قرار تأجيل الإصلاح ، الذي قالت ميلوني أنه تم اتخاذه بناء على طلب جميع مكاتب النيابة العامة الإيطالية ، انتقادات من المعارضة والمحامين والخبراء.

وقال جيان لويجي جاتا ، أستاذ القانون الجنائي الذي قدم المشورة لوزيرة العدل السابقة مارتا كارتابيا ، لرويترز إنه إذا ترك المرسوم مجالًا للبرلمان لتغيير إصلاحات دراجي على النحو المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي ، فقد يعرض ذلك تدفق الأموال للخطر.

وقال اللوبي المحامي الإيطالي في بيان إنه لا يوجد سبب لتبرير تأجيل الإصلاح وأعلن أنه سينظم احتجاجات ضد الحكومة.

ورحبت نقابة القضاة والمدعين العامين في إيطاليا بالتأجيل ، قائلة في بيان إنه من الضروري إتاحة الوقت لإعادة تنظيم إجراءات المحكمة.

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