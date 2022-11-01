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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ادعاء أمريكي: شركة ترامب العقارية خدعت السلطات الضريبية على مدى 15 عاما

ترامب
ترامب

قالت مدعية عامة أمريكية، في بيانها الافتتاحي بـ قضية الاحتيال الضريبي الجنائي للمنظمة، التابعة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الشركة العقارية التي كان يملكها، خدعت السلطات الضريبية لمدة 15 عامًا، بينما رد محامو الدفاع، بأن المدير المالي للشركة منذ فترة طويلة، تصرف لمصلحته الخاصة.

وقالت المدعية العامة سوزان هوفينجر من مكتب المدعي العام في مانهاتن، إن الشركة دفعت بعض المديرين التنفيذيين- بما في ذلك المدير المالي السابق ألين فايسلبيرج- للعمل على تحقيق امتيازات ومكاسب من أنشطة أخرى تقوم بها الشركة في مجالي الإيجار وبيع السيارات، دون الإبلاغ عن هذه المزايا لسلطات الضرائب، وأبلغت كذباً عن صرفها مكافآت في صورة تعويضات، لأشخاص ليسوا من موظفيها.

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وأضافت هوفينجر “هذه القضية تتعلق بالجشع والغش في الضرائب” متابعة “الشركة نفذت مخططها ووجهته بترخيص من أعلى مستويات الإدارة المحاسبية، لصياغة تقارير مزيفة للتهرب من الضرائب”.

والقضية هي واحدة من عدة قضايا قانونية تواجه ترامب البالغ من العمر 76 عامًا، وهو يفكر في محاولة أخرى لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة بعد خسارته عام 2020.

وعلى الرغم من كل ذلك، لم يتم توجيه اتهامات إلى ترامب في القضية.

وفي أغسطس، أقر فايسلبرج، الذي عمل مع ترامب منذ ما يقرب من نصف قرن، بتجنيب مكاسب بقيمة 1.76 مليون دولار من الدخل الشخصي؛ لتكون بعيدة عن الضرائب، ووافق على الإدلاء بشهادته على ذلك في المحاكمة، كجزء من صفقة مع راعي عمله؛ ليواجه بنفسه حكما بالسجن 5 أشهر. 

وقالت هوفينجر: إنه سدد ما يقرب من مليوني دولار من الضرائب والغرامات والفوائد.

فيما أوضح مايكل فان دير فين، محامي شركة ترامب للرواتب، في بيانه الافتتاحي: “فايسلبرج فعل ذلك؛ من أجل نفسه، وليس من أجل ترامب أو كيانه”، مضيفا: “حرَّضه الجشع على تقديم تقارير ضرائب مزيفة، وإخفاء أفعاله عن صاحب عمله، وخيانة الثقة التي بنيت على مدى ما يقرب من 50 عامًا”.

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