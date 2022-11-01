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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أتعجب منهم جميعا.. زينة توجه رسالة لجمهورها عبر إنستجرام| شاهد

صدى البلد

وجهت الفنانة زينة ،رسالة لـ جمهورها ونشرت صورتين لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و كتبت زينة “ يتعجبون منك؛ لأنك مختلف، وأنا أتعجب منهم جميعا؛ لأنهم متشابهون”.

وتجتمع النجمة زينة مع النجم محمد رمضان، في مسلسل "العمدة" الذي انطلق تصويره الأسبوع الماضي؛ للعرض في شهر رمضان 2023، ليكون أول الأعمال الرمضانية التي دخلت مواقع التصوير.

وتستعد زينة لبدء تصوير دورها في العمل، خلال الأيام القليلة المقبلة، ليسجل "العمدة" التعاون الأول بين زينة ومحمد رمضان.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، ايمان العاصى، هالة صدقى، مى كساب، أحمد داش، هيدى كريم، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، مجدى، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبى.

وقدمت زينة مؤخراً مسلسل "الليلة واللي فيها" المكون من 6 حلقات والذى حقق نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته محمد شاهين، مطرب الراب أبى يوسف، سماح أنور، علاء مرسى، آلاء سنان، بكرى خالد، وليد حامد، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد رجاء، وإخراج هانى خليفة في أول تعاون يجمعه بالنجمة زينة، وتدور الأحداث في إطار من الغموض والتشويق.

احمد داش محمد سامى محمد رمضان مطرب الراب إيمان العاصي

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