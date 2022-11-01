في تدوينة مليئة بالكلمات البذيئة.. ملياردير شهير يتخلى عن الجنسية الروسية

أوليج تينكوف ، أحد المليارديرات الروس الأوائل الذين تحدثوا علناً ضد غزو روسيا لأوكرانيا، أعلن أمس الاثنين عن تخليه عن جنسيته الروسية، وفقا لما تناقلته وسائل الاعلام العالمية.

وقال تينكوف الاثنين، عبر حسابه على انستجرام: 'لقد اتخذت قرارًا بالخروج من جنسيتي الروسية'.

وأضاف أنه لا يريد أن يرتبط بدولة قائلا: روسيا بدأت حربًا مع جارتها المسالمة وتقتل الأبرياء يوميًا. إنه لأمر مخز بالنسبة لي أن أستمر في الاحتفاظ بجواز السفر الروسي هذا '.

ونشر تينكوف ، 54 عامًا ، في أبريل، تدوينة مليئة بالكلمات البذيئة عن 'الحرب المجنونة' الروسية على إنستجرام.

وبعد أسبوع ، بعد استقالة الرئيس التنفيذي المشارك لبنك تينكوف ونأى البنك بنفسه عن مؤسسه وأعلن عن خطط لإسقاط اسمه من العلامة التجارية ، وباع حصة عائلته إلى فلاديمير بوتانين مقابل مبلغ لم يكشف عنه.

وقال تينكوف ، إنه يأمل أن يتخلى المزيد من رجال الأعمال الروس عن جنسيتهم 'لذا فإن ذلك يضعف نظام بوتين واقتصاده ، ويضعه في نهاية المطاف في الهزيمة'.

وأضاف 'أنا أكره روسيا وبوتين ، لكني أحب كل الروس الذين يعارضون بوضوح هذه الحرب المجنونة!'

وينضم تينكوف إلى قائمة متزايدة من الأثرياء الروس الذين يتنازلون عن جنسيتهم.

وأفادت بلومبرج الإثنين، أن نيكولاي ستورونسكي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا المالية الناشئة Revolut Ltd، والبالغ من العمر 38 عامًا ، وتخلى أيضًا عن جنسيته الروسية. يبلغ ثروته 6.7 مليار دولار ، وفقًا لمؤشر بلومبيرج للمليارديرات.

وقال يوري ميلنر ، الملياردير المستثمر في وادي السيليكون ، في وقت سابق من هذا الشهر إنه تخلى عن جنسيته الروسية في أغسطس.

الملياردير ميلنر إسرائيلي الجنسية ايضا، وتقدر ثروته بـ 3.5 مليار دولار ، ولد في موسكو.

وفي تغريدة بتاريخ 10 أكتوبر ، قال ميلنر ، 60 عامًا ، إنه وعائلته 'غادروا روسيا نهائيًا' في عام 2014 بعد ضم شبه جزيرة القرم.