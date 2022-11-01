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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تتخذ إجراءات سلامة صارمة لمنع تكرار كارثة الهالوين

كارثة الهالوين في
كارثة الهالوين في كوريا الجنوبية

تحركت كوريا الجنوبية لتهدئة الغضب العام ، اليوم الثلاثاء؛ بسبب حادث التدافع في حفلة عيد الهالوين الذي أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصًا، معظمهم من الشباب، ووعدت بإجراء تحقيق سريع ومكثف.

ودعت السلطات الكورية الجنوبية، إلى اتخاذ إجراءات سلامة جديدة صارمة لمنع وقوع كوارث مماثلة.

وارتفعت حصيلة قتلى التدافع في حفلة مزدحمة في شارع الهالوين يوم السبت إلى 156 قتيلا و151 مصابا ، 29 منهم في حالة خطيرة. 

وكان ما لا يقل عن 26 مواطنا من 14 دولة من بين القتلى.

واحتشد عشرات الآلاف من المحتفلين- كثير منهم في سن المراهقة والعشرينيات- في الشوارع الضيقة والأزقة في منطقة تايوان الشهيرة في أول احتفالات عيد الهالوين غير المقيدة فعليًا منذ 3 سنوات.

وقال المفوض العام للشرطة الوطنية ، يون هي-كيون ، إن السيطرة على الحشود في مكان الحادث كانت 'غير كافية'. وقال كبير ضباط الأمن في البلاد ، وزير الداخلية لي سانج مين ، إن نشر المزيد من الشرطة ما كان ليحول دون وقوع الكارثة.

وقال يون في مؤتمر صحفي: 'أشعر بمسؤولية لا حدود لها بشأن السلامة العامة بشأن هذا الحادث وسأبذل قصارى جهدي للتأكد من أن مثل هذه المأساة لن تحدث مرة أخرى.'

وأضاف يون أن 'الشرطة ستجري عمليات تفتيش وتحقيقات مكثفة على نحو سريع ودقيق في جميع الجوانب دون استثناء لتوضيح حقيقة هذا الحادث'.

أعلن الرئيس يون سوك يول أسبوع حداد وطني ، قائلاً إن البلاد شهدت الكثير من كوارث السلامة.

وقال إن الاستجابات الأفضل أمر بالغ الأهمية ، بما في ذلك تحسين السيطرة على الحشود.

كوريا الجنوبية كارثة حداد وطني

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