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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. مفاجأة الأهلي لجماهيره .. تحرك في أسعار الذهب والدولار .. وفاة الشيف أسامة السيد.. الرئيس السيسي يتدخل لدعم قوائم الانتظار بـ2 مليار جنيه .. كهربا يلجأ للقضاء في قضية الزمالك

نشرة الاخبار
نشرة الاخبار

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في أهم الأخبار.

 

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 1-11-2022
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري  نحو 24,07 جنيه للشراء و 24,17 جنيه  للبيع، وذلك في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 1-11-2022.

 

بالفيديو .. مروان عطية يكشف حقيقة انتقاله للزمالك فى يناير القادم

تحدث مروان عطية، نجم نادي الاتحاد السكندري، بشأن إمكانية انضمامه إلى الزمالك في سوق الانتقالات الشتوية القادمة، يناير 2023.


وزير الصحة: منظمات عالمية رشحتنا لقيادة مجموعة دولية لمواجهة فيروس سي| فيديو

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن القضاء على فيروس سي؛ كان حلما صعب المنال، مشيرا إلى أن مصر كانت تصنف ضمن قائمة الدول في صدارة الإصابات بالمرض.


 

سعر عيار 18 اليوم 1-11-2022

وصل متوسط سعر الذهب في أول تعاملات له صباح اليوم الثلاثاء الموافق 1-11-2022؛ عند 1033 جنيها للبيع و 1041جنيها للشراء  وذلك بالنسبة لـ عيار 18 الأوسط بين المشغولات الذهبية المختلفة.

 

وزير الصحة: الرئيس السيسي يتدخل لدعم قوائم الانتظار بـ2 مليار جنيه.. فيديو

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الوزارة طورت ورفعت كفاءة المستشفيات العامة بمحافظات القليويبية والاسكندرية والشرقية باستثمارات 5 مليار جنيه

 

كلام نهائي.. موقف ربيع ياسين من التدريب في الدوري بعد الرحيل عن أسوان.. فيديو

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن تفاصيل بند تغيير المدربين في لائحة مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

 

ودع جمهوره برسالة على صفحته.. وفاة الشيف أسامة السيد

توفي مساء أمس الشيف أسامة السيد أحد أشهر الطهاة على مستوى العالم العربي .

 

يعرضه للإيقاف مدى الحياة.. ماذا يعني لجوء كهربا للقضاء المدني؟.. فيديو

علق الإعلامي محمد شبانة على الجدل الدائر على اتجاه كهربا للقضاء المدني وسط تعثر دفع قيمة غرامة الزمالك حتى الآن.

 

إيران تطالب العالم بتجاهل اجتماع أمريكي عن وفاة مهسا أميني.. وتتهم واشنطن بتسييس حقوق الإنسان

حثت إيران، دول العالم، على عدم حضور اجتماع، تنظمه الولايات المتحدة في الأمم المتحدة؛ بشأن الاحتجاجات في إيران التي أشعلتها وفاة مهسا أميني في حجز الشرطة؛ وذلك وفقا لرسالة، اطلعت عليها “رويترز”، اتهمت خلالها إيران، واشنطن، بتسييس حقوق الإنسان.

 

كان عنده قبول.. محمد هنيدي ينعى الشيف أسامة السيد

حرص الفنان محمد هنيدي، على نعي الشيف أسامة السيد بعد وفاته في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء 1 نوفمبر، بعد صراع مع المرض.

 

زيلينسكي يطالب إسرائيل بالانحياز لـ أوكرانيا ضد روسيا وإيران

اعرب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، عن تفاؤله بحتمية تغيير موقف إسرائيل من الحرب التي تخوضها روسيا ضد بلاده، مطالبا تل ابيب بضرورة حسم موقفها من الانحياز الكامل لبلاده في الصراع الدائر مع الروس.

 

خلال ساعات الأهلي يزف مفاجأة يحلم بها ملايين الجماهير .. تفاصيل

كشف المهندس عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، أن  مجلس إدارة القلعة الحمراء يجهز مفاجأة كبيرة للجمهور خلال الساعات القليلة القادمة.

سعر الدولار سعر الذهب كهربا الزمالك الأهلى

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ودع جمهوره برسالة على صفحته.. وفاة الشيف أسامة السيد

عوضتني عن أمي| قصة آخر حلقات الشيف أسامة قبل وفاته.. كأنهم بيودعوه

خلال ساعات الأهلي يزف مفاجأة يحلم بها ملايين الجماهير .. تفاصيل

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حدث ليلا.. مفاجأة الأهلي لجماهيره .. تحرك في أسعار الذهب والدولار .. وفاة الشيف أسامة السيد.. الرئيس السيسي يتدخل لدعم قوائم الانتظار بـ2 مليار جنيه .. كهربا يلجأ للقضاء في قضية الزمالك

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