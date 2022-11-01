هشام صفوت: حملات التخفيضات أون لاين لها تأثير كبير في الظروف العالمية

أكد هشام صفوت الرئيس التنفيذى لكبرى شركات التجارة الإلكترونية بمصر: إنه في ظل الظروف العالمية التي يمر بها العالم فإن انطلاق حملات التخفيضات في هذا التوقيت سيكون لها أثر كبير لدى جميع العملاء خاصة الذين ينتظرون من العام تلو الآخر تخفيضات شهر نوفمبر.

وقال خلال مؤتمر صحفى إن موسم التخفيضات لم يعد يقتصر على مبيعات الأونلاين فقط بل امتد أيضا ليشمل المحلات التقليدية مما ساعد على تنشيط السوق وتحريك عمليات البيع والشراء في جميع المحافظات.

وقال ان هذا التوجه ياتى ضمن استراتيجيتنا لتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال طرح منتجات وسلع بأسعار تنافسية وبجودة عالية.

يأتى ذلك فى اطار ما يعرف ( بالجمعة السوداء ) التى ينتظرها الكثيرون خلال هذة الفترة من العام والتى يتوفر بها مجموعة واسعة من المنتجات بأفضل الأسعار بعروض حصرية وتخفيضات كبيرة لعملاء.