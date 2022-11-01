ضيقوا على الناس معيشتهم .. علي جمعة يوضح حكم عمل الذكرى السنوية للمتوفى

توفى والدي وأرغب في عمل مجلس للذكر وقراءة القرآن في سنويته .. سؤال ورد الى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق خلال إحدى مجالس العلم بمسجد فاضل ، وأجاب المفتي السابق قائلا: نعم يجوز ولاشيء فيها ، لقوله تعالى “ وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ” هنا أعمال الخير مفتوحة ، تجمع الناس وتختم القرآن الكريم وتذكروا الله ، وتطعم الحاضرون، لافتا إلى أن آطعام الطعام من أفضل الأعمال إلى الله عز وجل .

وأضاف علي جمعة أن سنوية المتوفي أو الأربعين ما هي إلا عبادة وتضرع إلى الله بالدعاء والذكر ، فلمَ لا نفعلها ، مؤكدا أن الجماعة التي تحكم على هذه الأشياء بالبطلان جعلوا الدنيا سوداء وضيقوا على الناس معيشتهم ، فلا تسمعوا لكلامهم .

وأوضح جمعة من يستطيع فعل الخير بأي شكل من الأشكال فليفعل فالدنيا مزرعة للآخرة ، لقوله تعالى {وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} ، فهي الحياة الحقيقية .

هل الاتكاء على القبر يؤذي الميت

سؤال ورد للشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، يقول صاحبه: "هل الاتكاء على القبر يؤذي الميت؟".

وأوضح عرفة، خلال لقائه مع "صدى البلد"، أن الميت يشعر بمن حوله وعند القبر نفعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقي السلام يدعو الله لهم بالرحمة والمغفرة.

وأشار إلى أنه لا ينبغي علينا أن نؤذي الأموات بفعل الأمور السيئة لقول النبي "لا تحزنوا موتاكم بعمل السيئات"، منوها إلى أن الحي إذا عصى ربه تأذى منه الميت.