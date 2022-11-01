يسبب الالتهاب الرئوي.. أستاذ بالقومي للبحوث يحذر من عدم تهوية المنزل

قال الدكتور ياسر حسن، أستاذ كيمياء تلوث الهواء بالمركز القومي للبحوث، إن المنزل المغلق أو التلوث عموما يؤثر على الأطفال والسيدات الحوامل والسن المبكر ومرضي الحساسية، مشيرا إلى أن هناك تلوثا غير مرئي التي تخرج من أجهزة المحمول والثلاجات والأجهزة الكهربائية.



وأضاف "حسن" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أن الغازات التي تخرج من الأجهزة الكهربائية تتوقف على كمية التهوية التي تأتي من الخارج من أجل إحتفاظ المنزل بالهواء النظيف الذى من الممكن أن يسبب إلتهاب رئوي.



وتابع أن هناك ما يسمي بالمواد الكربونية المتطايرة، والتي تسبب حساسية بالرئة عالية جدا، مثل: الدهانات واستخدام المبيدات أحيانا، والتي يجب على الإنسان أن يقوم بالتهوية فى المنزل لفترة كبيرة.

