سلطات كوريا الجنوبية تتعهد بإجراء تحقيق سريع في حادث التدافع بسول

تعهدت السلطات في كوريا الجنوبية بإجراء تحقيق سريع، ودعت إلى اتخاذ إجراءات سلامة جديدة صارمة لمنع وقوع كوارث مماثلة لتلك التي حدثت في العاصمة سول قبل أيام وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات خلال الاحتفال بعيد الهالوين.

وقال المفوض العام للشرطة الوطنية يون هي كيون - حسبما نقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية في نشرتها بالإنجليزية اليوم الثلاثاء - " إن السيطرة على الحشود في مكان الحادث كانت غير كافية، أشعر بمسؤولية لا حدود لها بشأن السلامة العامة تجاه هذا الحادث وسأبذل قصارى جهدي للتأكد من أن مثل هذه المأساة لن تحدث مرة أخرى".

وأشار إلى أن الشرطة ستجري عمليات تفتيش وتحقيقات مكثفة على نحو سريع ودقيق في جميع الجوانب دون استثناء لتوضيح حقيقة هذا الحادث.

كما أقر "كيون" بوجود قصور في استجابة الشرطة للسيطرة على الحشود، وتعهد بالتحقيق الدقيق في الخطأ الذي حدث ومن المسؤول عنه.

من جهته، اعتذر وزير الداخلية الكوري الجنوبي لي سانج مين ـ في جلسة برلمانية ـ عن الحادث المميت للحشود، قائلا" إنه يود اغتنام هذه الفرصة ليعتذر بصدق للشعب بصفته الوزير المسؤول عن أمن المواطنين".

وكان الرئيس يون سوك يول قد أعلن الحداد الوطني لأسبوع، قائلا إن البلاد شهدت الكثير من الكوارث التي تتعلق بالسلامة، مضيفا أن الاستجابات الأفضل لمثل هذه الكوراث تعد أمرا بالغ الأهمية.

وأكد الرئيس ضرورة أن يتم التوصل إلى إجراءات سلامة ملموسة لإدارة الحشود، ليس فقط في الشوارع حيث وقعت الكارثة ولكن في أماكن أخرى مثل الملاعب وأماكن الحفلات الموسيقية حيث تتجمع حشود كبيرة.

يشار إلى أن هذا كان أول احتفال للهالوين يقام في سول منذ ثلاث سنوات بعد أن رفعت البلاد القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وإجراءات التباعد الاجتماعي.

وقد ارتفعت حصيلة حادث التدافع الذي وقع يوم السبت الماضي إلى 156 قتيلا و151 مصابا 29 منهم في حالات خطيرة، ومن بين القتلى ما لا يقل عن 26 مواطنا من 14 دولة.