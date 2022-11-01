وزيرا خارجية الصومال والكويت يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

حث وزير الخارجية الصومالي أبشر عمر جامع، مع نظيره الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة .

واستعرض الجانبان خلال لقائهما على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية بالجزائر، اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية ، مساهمة دولة الكويت في جهود الحكومة الصومالية للقضاء على الإرهاب، والإعفاء من الديون الخارجية للصومال ،وتنمية التعليم.