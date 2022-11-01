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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا: فرض حجر صحي على مزارع الدواجن بسبب "أكبر انتشار لإنفلونزا الطيور"

صدى البلد

أعلنت بريطانيا فرض حجر صحي على مزارع الدواجن بسبب "أكبر انتشار لإنفلونزا الطيور في المملكة المتحدة".
وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية -نقلًا عن كبير المسؤولين البيطريين اليوم /الثلاثاء/- أنه سيتم وضع جميع الطيور والدواجن الأسيرة في مكان مغلق في جميع أنحاء إنجلترا بسبب الارتفاع المستمر في حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور.
وأشارت الصحيفة إلى أن لدى المالكين أسبوع واحد للاستعداد للتدابير الجديدة مع دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 7 نوفمبر.
ومنذ أواخر أكتوبر 2021 تم تأكيد أكثر من 200 حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وتم رفع الخطر الوطني للإصابة بإنفلونزا الطيور في الطيور البرية إلى "مرتفع للغاية" قبل أسبوعين وتم تحويل بريطانيا العظمى بأكملها إلى منطقة للوقاية من إنفلونزا الطيور.
وقالت كبيرة الأطباء البيطريين كريستين ميدلميس: "نواجه الآن هذا العام، أكبر انتشار لإنفلونزا الطيور على الإطلاق ونشهد تصعيدًا سريعًا في عدد الحالات في المزارع التجارية وفي طيور الفناء الخلفي في جميع أنحاء إنجلترا".
 

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