برلماني: مصر تمضي بثبات نحو الجمهورية الجديدة مع حماية الفئات الأكثر احتياجا

أعلن النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، موافقته على مشروع قانون إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين منحة استثنائية، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تكليفه الحكومة لاقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية، مؤكدا أن مصر رغم الأزمات الاقتصادية العالمية وغيرها تمضي بثبات لبناء الجمهورية الجديدة مع وضع غطاء أمان وحماية للطبقات الفقيرة، وفي الوقت ذاته ألغت دول متقدمة توفير أي سبيل للدعم لمواطنيها.

وأكمل عضو مجلس النواب، أن الرئيس والقوات المسلحة المصرية ومؤسسات الدولة يعملون على مدار السنوات الماضية للبناء وإرساء قواعد التنمية المستدامة مع الحفاظ على توفير حياة كريمة للمواطنين، ولم يشعر المواطن بفقدان أو غياب سلعة أساسية في حين تعاني دول عظمى من توافر ألبان الأطفال وسلع رئيسية.

وأردف أحمد مهني: نجدد ثقتنا فى الرئيس عبد الفتاح السيسي و في القيادة السياسية وقدرتها على التعامل مع الأزمة الاقتصادية خاصة بعد الإعلان عن دخول مخرجات المؤتمر الاقتصادي حيز التنفيذ بتوجيهات من الرئيس نفسه، وهو ما سيساهم في تحسين مناخ الاستثمار، ودعم الصناعة المحلية وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما سيساهم في دفع عجلة الإنتاج.

وأضاف نائب رئيس حزب الحرية أن هذا القانون سيعمل على زيادة سقف الحماية الاجتماعية، لمختلف فئات الشعب، ويعكس رغبة القيادة السياسية الصادقة في تحسين أحوال المواطنين في توقيت مثالي، ويؤكد على أن الرئيس السيسي يشعر بكافة هموم وأتعاب المواطنين ومن الوهلة الأولى كان صادق مكاشفا بأن الفترات العصيبة سوف تعقبها انفراجات كبيرة لأجل الوطن والمواطنين، وتلك القرارات جزءا لا يتجزأ من الكثير الذي سيتحقق على أرض الواقع.