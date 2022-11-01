المستشار الألماني يبحث مع زيلينسكي هاتفيا الوضع العسكري والسياسي والإنساني في أوكرانيا

بحث المستشار الألماني أولاف شولتس، مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي ، هاتفيا ، الوضع العسكري والسياسي والإنساني في أوكرانيا بالإضافة إلى مناقشة خيارات لتقديم المزيد من الدعم ، بما في ذلك إعادة الإعمار.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية ستيفن هيبيستريت، إن المستشار الألماني أكد ، خلال الاتصال ، أن بلاده لن تتوقف عن تقديم دعم سياسي ومالي وإنساني ملموس لأوكرانيا، والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها ، بما في ذلك إمدادات الأسلحة.

وأدان المستشار الألماني استمرار القصف المستهدف للبنية التحتية المدنية في أوكرانيا من قبل القوات المسلحة الروسية.. مؤكدا رفضه بشدة الاتهامات التي وجهتها روسيا بأن أوكرانيا تستعد لاستخدام ما يسمى بـ "القنبلة القذرة".

ودعا المستشار الألماني والرئيس الأوكراني إلى عدم تعريض تنفيذ اتفاق الحبوب وتمديده تحت رعاية الأمم المتحدة للخطر من أجل عدم زيادة العبء على الوضع الغذائي العالمي، كما اتفقا على مواصلة التبادل الوثيق والبناء بينهما والبقاء على اتصال وثيق.