أستاذ علوم سياسية : اختيار بعض المحافظات للتشغيل التجريبي لشبكة الطوارئ المركزية

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية؛ إن التوجهات الرئاسية لإنشاء شبكات مركزية للطوارئ على مستوى الجمهورية ويتم تفريعها في المحافظات وتم إختيار بعض المحافظات للإبتداء بها لبداية التشغيل التجريبي يعد جهدا متراكما في إطار مخطط إستراتيجي ليتم الربط بين الوزارات والهيئات في الأماكن المختلفة وهي ضمن إستراتيجية 203‪0.

أضاف طارق فهمي خلال لقائه في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد؛ أن الشبكة المركزية للطوارئ لها عدة أهداف أخرى غير الربط والرقمنة بين المحافظات لكن بذلك تتوفر خريطة كاملة من المعلومات والبيانات الخاصة بالدولة المصرية وبذلك تقدم خدمات في مجالات الإقتصاد والإستثمار ومشروعات التنمية.

أوضح أستاذ الإقتصاد والعلوم السياسية أن الرئيس السيسي إفتتح هذه الشبكة أمس وذلك بالتزامن مع إقتراب موعد تشغيل العاصمة الإدارية وذلك لتسهيل الأعمال على المستثمرين وهذه الشبكه يخطط لها منذ فترة طويلة.