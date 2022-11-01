عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ملتقى الدبلوماسية |نصر الدين : العلاقات المصرية الإفريقية وطيدة مهما زادت الشائعات

صدى البلد

وجه السفير محمد نصر الدين رئيس الجمعية الإفريقية "اللجنة القومية للاتحاد الإفريقي بالقاهرة"، الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لرعايته للملتقى الإفريقي الأول للعلاقات الدبلوماسية، واهتمامه بفعاليات الملف الإفريقي.

وأوضح نصر الدين، خلال كلمته بالملتقى، أنه يعمل في الملف الافريقي والجمعية الإفريقية منذ قرابة العشرين عامًا، معربًا عن سعادته هذه الأيام بصفة خاصة من زيادة الملتقيات الافريقية بمختلف اسمائها وعناوينها المختلفة، حيث زادت الفترة الاخيرة بشكل ملحوظ، قائلًا: ملتقى وراء ملتقى الأمر أصبح معتاد وجاء بعد غياب لسنوات".

وتابع رئيس الجمعية الإفريقية:"رب ضارة نافعة.. ربما المصريين بطيبتهم المعهودة كان يعتقد البعض أن نهر النيل قادم من أسوان، ومع أزمة سد النهضة أدركوا الحقيقة أنه قادم من إثيوبيا ويمر بينها وبين مصر دولة السودان، ولابد من حل المشاكل والنزاعات القائمة بين الدول المستفيدة من نهر النيل وحل الخلافات بين دول القارة حتى لا تضار أحد الدول بقطع المياه عنها وتتصاعد الأزمات، فالاهتمام بالقارة ومشاكلها أصبح عام وحقيقي ونابع من القلب".


وأضاف أن فترات العلاقات المصرية لا تتأثر بأحداث جسيمة، وظلت في نمو مضطرب، متابعًا:" فمثلًا عند محاولة اغتيال الرئيس الراحل محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية الأسبق، في أديس أبابا نصحوه البعض بعدم السفر في أفريقيا خشية تعرضه للاغتيال مرة أخرى على أيدي ارهابيين، وبالفعل لم يذهب وهذا الأمر ترك تأثير سلبي على القادة الأفارقة، حيث اعتبروه نوع من أنواع التعالي بالرغم من أن أكثر فترة استقبلت فيها القاهرة زعماء أفارقة كانت تلك الفترة من "1995 حتى 2000 تقريبًا"، واكثر فترة بُعث فيها مبعوثين مصريين لافريقيا لما يقرب من 900 خبير كانت عام 1997".

 واستكمل حديثه:" الطلبة الأفارقة اللي بيدرسوا في مصر بيزيد عددهم بشكل سنوي وهناك مؤسسات تعليمية قررت زيادة عدد التحاق الطلاب الافارقة لديها مثل الأزهر، وجامعة القاهرة بعدما كان يلتحق بها حوالي 4 طلاب أفارقة، أخر احصائية لدي كان الموافقة على حوالي 90 طالب".

واشار الي ان :" العلاقات المصرية الإفريقية وطيدة ولاتزال بخير بالرغم الشائعات والتنافس الدولي بين دول أخرى كالصين واسرائيل لكن الميراث الثقافي والسياسي المصري في افريقيا كبير ومستمرين في علاقتنا الوطيدة مع الدول الافريقية ونرحب دائما في الجمعية الإفريقية بكل افريقي للحديث معهم وأيضًا المصريين لأن من أهداف الجمعية احداث ترابط بين الشباب الإفريقي والمصري".

يذكر أن اليوم ختام فعاليات الملتقى الإفريقي الأول للعلاقات الدبلوماسية، والذي أُقيم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والجمعية الإفريقية "اللجنة القومية للاتحاد الأفريقي"، بالشراكة مع المجمع العربي للتدريب والاستشارات بمصر،  بقاعة المؤتمرات الكبرى بمبنى التعليم المدني.

ويهدف الملتقى، إلى تدريب وتمكين الطلاب الأفارقة في المجال الدبلوماسية، بمشاركة لفيف من الدبلوماسيين والدكاترة المختصيين والمعنيين بالشأن الأفريقي.


فيما شارك في الملتقى جنسيات عديدة من طلاب وطالبات وجاليات افريقية أبرزهم:" مصر، السودان، جنوب السودان، تنزانيا، اثيوبيا، جيبوتي، موريتانيا، الصومال، تشاد، مالي، مالاوي، توغو، الجزائر، ليبيا، جزر القمر".

IMG-20221101-WA0040
IMG-20221101-WA0040
IMG-20221101-WA0037
IMG-20221101-WA0037
IMG-20221101-WA0042
IMG-20221101-WA0042
IMG-20221101-WA0041
IMG-20221101-WA0041
IMG-20221101-WA0045
IMG-20221101-WA0045
IMG-20221101-WA0044
IMG-20221101-WA0044
IMG-20221101-WA0046
IMG-20221101-WA0046
IMG-20221101-WA0043
IMG-20221101-WA0043

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما هو مرضه؟ صدمة على السوشيال ميديا بعد وفاة الشيف أسامة

ودع جمهوره برسالة على صفحته.. وفاة الشيف أسامة السيد

خلال ساعات الأهلي يزف مفاجأة يحلم بها ملايين الجماهير .. تفاصيل

أنا بين يدي الرحمن.. مرض غامض يصيب الشيف أسامة السيد ويؤدي إلى وفاته

عوضتني عن أمي| قصة آخر حلقات الشيف أسامة قبل وفاته.. كأنهم بيودعوه

دعا عليه قبل ما يموت.. أبو مالك يفارق الحياة بعد رفض مديره منحه سلفة للعلاج

نوفمبر الخير.. حزمة من الهدايا المادية تبدأ الحكومة صرفها اليوم|هتقبض كم زيادة

الأهلي يتعاقد مع شركة إماراتية لإنشاء ستاد زايد .. خاص

موضوعات متعلقة

السياحة تشارك حفل تدشين أولى رحلات الخطوط المنتظمة لشركة Wizz Air

بعد 100 عام.. تفاصيل خفية في رحلة اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

رئيس الغرفة لـ "صدى البلد": صدور لائحة قانون المنشآت الفندقية والسياحية قريبا

وزير السياحة يحث العاملين بالقطاع على بذل الجهد لإظهار الصورة الحضارية لمصر

وزير السياحة والآثار يتفقد ليلا المنشآت الفندقية بشرم الشيخ ..لماذا ؟

نائب وزير السياحة تحث منظمي الرحلات الفرنسيين على تسيير برامجهم إلى مصر

تعرف على مروحة مذهبة لتوت عنخ آمون

خبيرة سياحة: توحيد جهة تحصيل رسوم الاستثمار بالقطاع يقضى على البيروقراطية

ترشيحاتنا

مع انطلاق قمة المناخ.. كليات جامعة القاهرة تتحول إلى مؤسسات خضراء

بـ25 مليون دولار.. إسرائيل تزود الجيش الفنلندي بأنظمة اتصال متقدمة

وقعت بعد طابور الصباح| وفاة معلمة داخل مدرسة في دمياط

أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2022

غرامة30 ألف جنيه.. النقض ترفض طعن منتصر الزيات في اتهامه بإهانة القضاء

تبون يستقبل الرئيس السيسي فور وصوله الجزائر للمشاركة فى القمة العربية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سنين بيحارب المرض.. مراد مكرم يكشف عن موقف إنساني للشيف أسامة السيد

شيف ينهار بالبكاء بعد نبأ رحيل أسامة السيد | شاهد

تدخل برلماني والقبض على منفذيه.. قصة مقلب "الجيزة منين" على السوشيال ميديا الذي أرعب المواطنين

عمري ما هنساك.. إعلامية تودع الشيف أسامة بكلمات مؤثرة

فيديو

الدولار يتراجع عالميا وارتفاع جديد في أسعار الذهب.. خدمة خاصة

سقوط أمطار بهذه المناطق .. تحذير عاجل من الأرصاد | فيديو

15 ألف جنيه قرض حسن من وزارة الأوقاف.. فيديو جراف

عيد الهالوين يتحول إلى ليلة رعب حقيقية في كوريا الجنوبية|ماذا حدث؟ (فيديوجراف)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ