فتاوى وأحكام.. احذر| خطأ شائع في المسح على الشراب يبطل الوضوء.. توفي أبي وكان لا يصلي ولا يصوم فهل يعذب فى قبره؟ ابني بيشرب مخدرات ماذا أفعل معه؟ الإفتاء تقدم لها حلولاً

فتاوى وأحكام

هل يجوز عمل أكثر من عقيقة في ذبيحة واحدة

مجدي عاشور يحذر من خطأ شائع في المسح على الشراب يبطل الوضوء

توفي أبي وكان لا يصلي ولا يصوم فهل يعذب فى قبره؟

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حقيقة جواز أداء صلاة الجنازة بدون وضوء .. الإفتاء توضح الموقف الشرعي

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم الكثير من المسلمين في حياتهم اليومية، نرصدها في تقرير عن أبرز الفتاوى.

فى البداية، ورد سؤال مضمونه: “هل يجوز عمل أكثر من عقيقة في ذبيحة واحدة؟”، قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إن العقيقة هي ما يذبح عن المولود من بهيمة الأنعام شكرًا لله تعالى بنيةٍ وشرائط مخصوصة، والعقيقة سنة، ويبدأ زمنها من تمام انفصال المولود، ويستحب كون الذبح في اليوم السابع للمولود، فإن لم يتيسر ففي الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام.

وأضاف «عاشور» أن مقدار العقيقة شاتان عن المولود الذكر، وشاة واحدة عن المولود الأنثى، ويجوز الاكتفاء بشاة واحدة عن الذكر أو عن الأنثى.

وأوضح أنه يجوز الجمع فى العقيقة لأكثر من واحد، فالبقرة الواحدة تصلح لـ7 أشخاص.

فيما قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إن هناك خطأ يقع فيه البعض خاصة ممن يمسحون على الشراب أو الخف أثناء الوضوء وهو أن الشخص يرتدي الشراب أو الجورب دون وضوء.

ونبه مستشار المفتي، على أنه شرط أساسي لصحة المسح على الشراب أن يرتديه الشخص على وضوء أي يتوضأ ثم يرتديه مباشرة، ويمسح عليه عند كل وضوء، لكن لا يمتد إلى يوم آخر بمعنى إذا ارتدى الشراب في الفجر ينتهي مدته بصلاة العشاء أي الفروض الخمسة فقط.

وأوضح أن المقيم وليس مسافرًا يمسح يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وابتداء المدة من وقت الحدث بعد لبس الخف أو الشَّراب.

واشترطت الإفتاء لجواز المسح على الشراب، أن يلبس الخف أو الشراب الذي توفرت فيه الشروط على طهارة مائية تامة، هذا ومما يبطل به المسح نزع الشراب من الرجل أو انقضاء مدة المسح، فإذا نزع الشراب من الرجل وكانت مدة المسح المشار إليها سابقًا باقية انتقض المسح فقط دون الوضوء، بمعنى أنه يعاد غسل الرجلين فقط وذلك لسراية الحدث السابق إليهما، وذلك ما لم يحدث ما ينقض الوضوء.

في سياق آخر، أجاب الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، عن سؤال ورد إليه خلال لقائه ببرنامج “الدنيا بخير” المذاع عبر "الحياة"، مضمونه: "توفي أبي وكان لا يصلي ولا يصوم فهل يعذب فى قبره؟".

وقال إنه إذا توفي شخص وكان مقصرًا فى صلاته وصيامه، فعلى أبنائه وأقاربه أن يفعلوا كل الأعمال التى تصل للميت بعد موته للتخفيف عنه، كالصدقة الجارية والاستغفار وصله رحمه أو أداء عمرة له أو الحج عنه، أو الصوم عنه، أما الصلاة فلا يجوز لأحد ان يؤديها عن الآخر.

وأكد أن الموت يأتي بغتة وفجأة ليس له مواعيد ولا عمر معين، وهذه أبلغ عظة وعبرة، والعبد يحتاج لأن يكون على استعداد للموت فى أى لحظة.

وأشار إلى أن الشخص الحي من الممكن أن يصوم عن الشخص المتوفى الذي لم يصم، فربنا -سبحانه وتعالى - جعل بديلا عن الصيام لو الشخص لم يقدر على الصوم وهو الإطعام، مستشهدا في ذلك بقول الله تعالى في سورة "البقرة" "وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ".

وذكر أن هناك ثلاثة أودية توعد الله بها للشخص الذي لا يصلي، الأول: الغي، جاء فى قوله تعالى "فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا" سورة مريم، والأمر الثاني ورد في قول الله تعالى في سورة “المدثر” "مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ* قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ"، والأمر الثالث ورد في قول الله تعالى في سورة "الماعون" "فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ *الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ".

ونصح أهل المتوفى الذي لم يصم بأن يطعموا مساكين بنية سداد ما على المتوفى من دين الصيام.

من جانب آخر، قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامجه "ولا تعسروا"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، إن فتنة الإدمان ثقيلة على أهل المدمن أكثر من المدمن نفسه، فضلاً عن أن المدمن يفقد ثقته بنفسه وبمن حوله، كذلك ثقتهم بأنفسهم ويفقدهم أيضًا معنى الكرامة والحياة.

جاء ذلك بعدما طلبت منه إحدى المتصلات أن يدعو لابنها لأنه مدمن ولا تستطيع أن تدخله مصحة.

ونصح الورداني السائلة أن تستعين بصندوق مكافحة الإدمان لتستطيع إدخاله إلى مصحة، قائلا: "متسكتيش لازم نلحقه".

وأضاف: “عليكِ أن تدعي له في كل صلاة من صلواتك، ولا تدعي عليه، بل ادعِ له أن يهديه الله وييسر أموره ويجلي بصيرته ويريه الحق حقًا ويرزقه اتباعه، ويزيل من جسده السموم”.

وفى النهاية، ورد سؤال مضمونه: “هل يجوز أداء صلاة الجنازة بدون وضوء؟”، إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، وأجابت قائلة: “صلاة الجنازة فرض كفاية إذا فعلها البعض سقطت عن الباقين الذين لم يصلوها على الميت، وصلاة الجنازة، عبارة عن أربع تكبيرات، صلاة الجنازة يكبر فيها المصلي التكبيرة الأولى ويستفتح ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية التي نقرؤها في الصلاة التشهد، ثم يكبر الثالثة ويجتهد في الدعاء للميت بالمغفرة ورفع الدرجات وأن يبدله الله خيرًا من أهله وأن يخلفه في أهله بخير، ثم يكبر الرابعة ويدعو لجميع المسلمين أحياء وأمواتًا”.

وأوضحت أنه لا تصح صلاة الجنازة إلا بوضوء، إلا أن يعجز المسلم عن الوضوء فيتيمم، ولا يصح التيمم مع إمكان الماء ولو خاف فوات الصلاة عند جمهور الفقهاء.

واستشهدت الدار فى ردها على سؤال: “هل يجب الوضوء لصلاة الجنازة؟”، بما قاله الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (5/ 223): [ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ لَا تَصِحُّ إلَّا بِطَهَارَةٍ، وَمَعْنَاهُ إنْ تَمَكَّنَ مِنْ الْوُضُوءِ لَمْ تَصِحَّ إلَّا بِهِ، وَإِنْ عَجَزَ تَيَمَّمَ، وَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ مَعَ إمْكَانِ الْمَاءِ وَإِنْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ التَّيَمُّمُ لَهَا مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ إذَا خَافَ فَوْتَهَا إن اشْتَغَلَ بِالْوُضُوءِ].