النشرة الدينية.. خطأ شائع في المسح على الشراب يبطل الوضوء.. دعاء المطر المستجاب وماذا كان النبي يقول وقت الغيوم؟.. هل الملائكة تلعن من يتكلم اثناء الأذان؟

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية والأخبار المهمة المتعلقة بالشأن الديني، وتشغل بال وأذهان كثير من المسلمين، نوجزها في النشرة الدينية.