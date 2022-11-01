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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. خطأ شائع في المسح على الشراب يبطل الوضوء.. دعاء المطر المستجاب وماذا كان النبي يقول وقت الغيوم؟.. هل الملائكة تلعن من يتكلم اثناء الأذان؟

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية والأخبار المهمة المتعلقة بالشأن الديني، وتشغل بال وأذهان كثير من المسلمين، نوجزها في النشرة الدينية.


حقيقة جواز أداء صلاة الجنازة بدون وضوء .. الإفتاء توضح الموقف الشرعي
 

ابني بيشرب مخدرات ماذا أفعل معه؟ الإفتاء تقدم لها حلولاً
 

فضل الصدقة في الدنيا .. الإفتاء: 16 نعمة ومثلها بالآخرة
 

مجدي عاشور يحذر من خطأ شائع في المسح على الشراب يبطل الوضوء
 

من ينظر لما في يد غيره .. الإفتاء: الله حذره بآية قرآنية
 

هل يجوز عمل أكثر من عقيقة في ذبيحة واحدة .. مجدي عاشور يجيب
 

كيف تحل البركة في البيت؟.. الإفتاء تحذر: التقصير بهذه العبادة يغلق أبواب الخير
 

ذكر إذا قلته ثم دعوت استجاب الله لك.. لا تغفله
 

لماذا رفض العلماء ترجمة القرآن حرفيا ؟.. علي جمعة يجيب
 

أكثر دعاء كان يردده النبي والكلمات التي حذر منها
 

من يتحدث أثناء الأذان .. هل تلعنه الملائكة ويحرم من نطق الشهادتين عند الموت؟

حقيقة جواز أداء صلاة الجنازة بدون وضوء ابني بيشرب مخدرات ماذا أفعل معه فضل الصدقة في الدنيا خطأ شائع في المسح على الشراب يبطل الوضوء هل يجوز عمل أكثر من عقيقة في ذبيحة واحدة كيف تحل البركة في البيت لماذا رفض العلماء ترجمة القرآن حرفيا أكثر دعاء كان يردده النبي والكلمات التي حذر منها ماذا كان النبي يقول وقت الغيوم دعاء المطر المستجاب

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