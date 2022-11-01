شوبير: كولر يغيب عن قيادة الأهلي أمام الداخلية بنسبة كبيرة.. تفاصيل

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، يواجه شبح الغياب عن قيادة المارد الأحمر أمام الداخلية، في المباراة المقرر لها غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتب أحمد شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" غالبا سيغيب علي معلول أمام الداخلية ونفس الأمر بالنسبة لمارسيل كولر بسبب نزلات البرد وتأكد غياب السولية لإصابته بشد خفيف".

وكان الأهلي استهل مشواره في مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بالفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف، ثم تفوق على أسوان بنفس النتيجة في الجولة الثانية.

ترتيب الأهلي والداخلية:

ويحتل الأهلي المركز الرابع في ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، بينما يأتي الداخلية في المركز الرابع عشر بنقطة وحيدة.