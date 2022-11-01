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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا لـcop27.. فودة: تطوير جميع مرافق المنطقة الزرقاء لخدمة المركز الدولي للمؤتمرات

المنطقة الزرقاء
المنطقة الزرقاء

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه تم تطوير البنية التحتية في المنطقة والتأكد من وصول جميع الخدمات بالمنطقة، بالإضافة إلى الأعمال الخاصة بالقاعات وتجهيزها بأحدث التكنولوجيات من أجل تقديم نموذج حقيقي وواقعي للتوافق البيئي المستدام للعالم، ليشكل مؤتمر المناخ بمصر صورة للتوافق البيئي بجميع أبعاده اللوجستية والفنية والتقنية.

جاء ذلك خلال جولته بمدينة شرم الشيخ اليوم، الثلاثاء، حيث تفقد برفقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، المنطقة الزرقاء وامتداداتها بنطاق المركز الدولي للمؤتمرات.

وخلال تواجد رئيس الوزراء ومرافقيه بالمنطقة الزرقاء، تمت الإشارة إلى أن المنطقة الزرقاء وامتداداتها تتولى إدارتها بالكامل سكرتارية الأمم المتحدة، وستشهد جلسات عامة، وجلسات خاصة، وأحداثاً جانبية ومعارض وأجنحة، ويشارك فيها رؤساء الدول، والوفود الرسمية والمفاوضون، ووسائل الإعلام التي يتم اعتمادها، بجانب منظمات وهيئات معتمدة.

وفي أثناء ذلك، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي الركن المخصص للتسجيل بالمنطقة الزرقاء، والقاعات المخصصة للإعلاميين والصحفيين، كما تفقد القاعات المخصصة لمسئولي سكرتارية الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغير المناخي، وزار القاعات المخصصة للأيام الموضوعية للرئاسة المصرية للمؤتمر في مختلف المجالات، منها ما يهم الدول النامية، ومنها ما يتعلق بالتنوع البيولوجي وغيرها من الموضوعات المهمة. 

كما تفقد رئيس الوزراء قاعات الأحداث الجانبية التي سيتم تنظيمها على هامش المؤتمر، وحرص على تفقد الأجنحة الخاصة بالدول في المنطقة الزرقاء، وكذلك الجناح المصريّ، مشدداً على ضرورة توفير مختلف الخدمات اللوجيستية للمساهمة في إنجاز أعمال المشاركين بالمؤتمر بكل سهولة ويسر.

من جانبها، أكدت وزيرة البيئة، المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، أنه تم العمل على زيادة مساحة المنطقة الزرقاء بسبب الإقبال العالمي على المشاركة في مؤتمر المناخ، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هذا المؤتمر يعدُ الأكبر من نوعه حتى الآن، من حيث عدد الأجنحة المشاركة.

من جانبه، أكد محافظ جنوب سيناء أنه تم تطوير البنية التحتية في المنطقة، والتأكد من وصول جميع الخدمات بالمنطقة، بالإضافة إلى الأعمال الخاصة بالقاعات وتجهيزها بأحدث التكنولوجيات، من أجل تقديم نموذج حقيقي وواقعي للتوافق البيئي المستدام للعالم، ليشكل مؤتمر المناخ بمصر صورة للتوافق البيئي بجميع أبعاده اللوجستية والفنية والتقنية.

 

المنطقة الزرقاء

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اللواء خالد فودة رئيس الوزراء شرم الشيخ المنطقة الزرقاء

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