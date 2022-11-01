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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. تحديث غريب في واتساب هتعرف تبعت رسايل لنفسك.. و إزاي تخفي الـ WiFi عن جيرانك

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

 

مفاجأة.. سامسونج هتركز على إنتاج الموبايلات الغالية

 

تسعى شركة سامسونج Samsung  الكورية الجنوبية إلى بيع حوالي 270 مليون وحدة في عام 2023 ، كما تتوقع الشركة لبيع 260 مليون وحدة في هذا العام وفقًا لتقرير جديد صادر في كوريا.  

 

بكاميرا 50 ميجابكسل وبطارية قوية.. هواوي تكشف عن هاتفها الاقتصادي الجديد

 

 كشفت شركة هواوي Huawei  عن هاتفها الجديد في سلسلة nova الاقتصادية بهاتف nova Y61، الذي يأتي بمجموعة من المواصفات المميزة مثل الكاميرا عالية الجودة، والبطارية القوية، وكشف موقع الشركة الرسمي على جميع المواصفات. 

 

تحديث غريب في واتساب .. هتعرف تبعت رسايل لنفسك | الطريقة هنا

 

يقوم تطبيق واتساب WhatsApp  العالمي الآن بتطوير خدمة "المراسلة الذاتية" والتي بشأنها ستستطيع إرسال رسائل إلى نفسك.

 

للطلبة.. كيفية التحويل من PDF إلى Word بمنتهى السهولة ومجانا

 

إذا كنت لا ترغب في استخدام قارئ PDF  للبحث الذي تقرأه، فيمكن استخدام  برنامج معالجة Word لعرض ملفات PDF وتعديلها، حيث يستطيع برنامج Microsoft Word  فتح مجموعة متنوعة من تنسيقات الملفات، بما في ذلك تنسيق PDF.

 

إلحق اشتريه.. أفضل موبايل Note من شاومي يحقق أعلى مبيعات خلال يوم واحد

 

طرحت شركة شاومي Xiaomi الصينية الرائدة سلسلة Redmi Note 12 المكونة من 4 هواتف في الصين الأسبوع الماضي، وتم إطلاق هاتف منهم بالأمس وباقي الـ 3 هواتف اليوم، ووفقًا للشركة حققت السلسلة مبيعات هائلة.

 

تسريبات تكشف هوية هاتف Oppo الأسطوري القادم A58

 

كشفت شركة أوبو Oppo عن هاتف A57 في عام 2016 مع Snapdragon 435 SoC وقدمت سلسلة A57 الجديدة هذا العام ، والتي تتكون من هواتف A57 4G و A57 5G و A57s و A57e. 

 

عشان النت ميتسرقش.. إزاي تخفي الـ WiFi عن جيرانك

 

تنتشر حوادث السرقة الإلكترونية في العصر الحالي بجميع أشكالها المختلفة، ولكن تعد شبكات الإنترنت اللاسلكية WiFi هي الأقل أمانًا، إذ يمكن اختراقها بسهولة عن طريق استخدام برامج اكتشاف كلمات السروالذي يؤثر على سرعة الإنترنت بشكل كبير كما ينفذ الإنترنت بسرعة جدا، والحل هو إبقاء اسم شبكتك مخفيًا عن أجهزة الآخرين، ولذلك سنوضح طريقة إخفاء شبكة ال WiFi بأسهل طريقة.

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