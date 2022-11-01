أخبار التكنولوجيا.. تحديث غريب في واتساب هتعرف تبعت رسايل لنفسك.. و إزاي تخفي الـ WiFi عن جيرانك

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

تسعى شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية إلى بيع حوالي 270 مليون وحدة في عام 2023 ، كما تتوقع الشركة لبيع 260 مليون وحدة في هذا العام وفقًا لتقرير جديد صادر في كوريا.

كشفت شركة هواوي Huawei عن هاتفها الجديد في سلسلة nova الاقتصادية بهاتف nova Y61، الذي يأتي بمجموعة من المواصفات المميزة مثل الكاميرا عالية الجودة، والبطارية القوية، وكشف موقع الشركة الرسمي على جميع المواصفات.

يقوم تطبيق واتساب WhatsApp العالمي الآن بتطوير خدمة "المراسلة الذاتية" والتي بشأنها ستستطيع إرسال رسائل إلى نفسك.

إذا كنت لا ترغب في استخدام قارئ PDF للبحث الذي تقرأه، فيمكن استخدام برنامج معالجة Word لعرض ملفات PDF وتعديلها، حيث يستطيع برنامج Microsoft Word فتح مجموعة متنوعة من تنسيقات الملفات، بما في ذلك تنسيق PDF.

طرحت شركة شاومي Xiaomi الصينية الرائدة سلسلة Redmi Note 12 المكونة من 4 هواتف في الصين الأسبوع الماضي، وتم إطلاق هاتف منهم بالأمس وباقي الـ 3 هواتف اليوم، ووفقًا للشركة حققت السلسلة مبيعات هائلة.

كشفت شركة أوبو Oppo عن هاتف A57 في عام 2016 مع Snapdragon 435 SoC وقدمت سلسلة A57 الجديدة هذا العام ، والتي تتكون من هواتف A57 4G و A57 5G و A57s و A57e.

تنتشر حوادث السرقة الإلكترونية في العصر الحالي بجميع أشكالها المختلفة، ولكن تعد شبكات الإنترنت اللاسلكية WiFi هي الأقل أمانًا، إذ يمكن اختراقها بسهولة عن طريق استخدام برامج اكتشاف كلمات السروالذي يؤثر على سرعة الإنترنت بشكل كبير كما ينفذ الإنترنت بسرعة جدا، والحل هو إبقاء اسم شبكتك مخفيًا عن أجهزة الآخرين، ولذلك سنوضح طريقة إخفاء شبكة ال WiFi بأسهل طريقة.