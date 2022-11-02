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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

5 نوفمبر.. الحكم على المتهم بابتزاز طالبة السرطان

صدى البلد

تنظر محكمة طنطا الاقتصادية جنح مستأنف بمجمع محاكم طنطا في محافظة الغربية، السبت ثاني جلسات استئناف الحكم علي الطالب المتهم بابتزاز معلمة بوزارة التربية والتعليم وابنتيها، إحداهما مريضة سرطان.

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وكانت المحكمة الاقتصادية بمجمع محاكم طنطا في محافظة الغربية، برئاسة المستشار مصطفى فراج، والمستشارين رؤساء بالمحكمة جمال حماد، وأحمد الأدهم، محمد الفخراني، وممثل النيابة العامة عمر عبد الجليل ومحمد صلاح أمين سر المحكمة، في القضية والتي تحمل رقم 12 لسنة 2022 مركز تلا، في محافظة المنوفية، أصدرت حكمها بمعاقبة بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 6 آلاف جنية لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس موقتا وغرامة 100الف جنية عن الاتهامات جميعا .

وقررت محكمة طنطا الاقتصادية بمجمع محاكم طنطا في محافظة الغربية، الأسبوع الماضي تأجيل محاكمة طالب جامعي والمتهم فيها بابتزاز معلمة في وزارة التربية والتعليم وابنتها مريم طالبة جامعية، توفيت مصابة بالسرطان دعاء طالبة جامعية، وذلك بنشر صور وفيديوهات مفبركة لهم على مواقع التواصل الاجتماعي ، لجلسة اليوم للنطق بالحكم.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما حررت " أمنية ال " مقيمة بمركز تلا بالمنوفية، معلمة في وزارة التربية والتعليم، محضرا تتهم فيه " أحمد . خ . س، طالب جامعي"، بابتزازها  و ابنتيها، من خلال نشر صور خاصة لهم و التشهير بهم عبر صفحات السوشيال ميديا، مشيرة إلى أنه يُصمم عناوين من مواقع تهاجم الأسرة أيضًا.

ابتزاز طالبة السرطان طالبة السرطان السرطان طنطا الاقتصادية

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