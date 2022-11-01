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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باكستان تعلن عودة أغلب الأسر المشردة جراء الفيضانات إلى منازلها

فيضانات باكستان
فيضانات باكستان

أعلنت وكالة إدارة الكوارث الوطنية في باكستان اليوم /الثلاثاء/ عودة غالبية الأسر المشردة جراء الفيضانات العارمة التي اجتاحت البلاد مؤخرا إلى منازلهم.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن الإحصاءات الأخيرة تفيد وجود حوالي 50 ألف شخص فقط لا زالوا يقيمون في المخيمات بولاية "السند" التي تعد الأكثر تضررا من الفيضانات، وذلك مقارنة بنصف مليون شخص في سبتمبر الماضي في الولاية ذاتها.

يشار إلى أن الفيضانات التي ضربت باكستان الصيف الماضي جراء الأمطار الغزيرة وتغير المناخ أسفرت عن مصرع 1735 شخصا وتشريد 33 مليونا آخرين. 
 

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