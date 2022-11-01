عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بنك المشرق يوقع مذكرة تفاهم مع الرئاسة المصرية للدورة الـ27 لقمة المناخ

بنك المشرق
بنك المشرق

 أعلن بنك المشرق، أحد المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، اليوم /الثلاثاء/ توقيع مذكرة تفاهم مع الرئاسة المصرية للدورة الـ27 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP27)، وذلك تأكيدا لمشاركته في المؤتمر.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن مشاركة بنك المشرق في رعاية المؤتمر تأتي في إطار إدراكه لأهمية التحدّيات المناخية العالمية، والتزامه ببذل مزيد من الجهود لزيادة التوعية والمشاركة على مستوى المنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك المشرق أحمد عبدالعال "يُسعدنا الإعلان عن مشاركتنا في الدورة الـ27 من مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، ونفخر برعايتنا لـ(COP27) في مصر، بناءً على قناعتنا الراسخة بضرورة التحرّك العاجل والحاسم لحماية الناس والكوكب من التأثيرات القوية لتغير المناخ".

ومن جهته، قال المنسق العام للشؤون التنظيمية والمالية في (COP27) السفير أشرف إبراهيم "يُؤكد المشرق التزامه بالاستدامة وتركيزه على مواجهة تأثيرات التغير المناخي كواحدة من أولوياته الرئيسية، وسيكون المؤتمر منصّة فريدة متاحة أمامه لابتكار الحلول وتقديمها، والوصول إلى نتائج مؤثرة وقابلة للتنفيذ بالتنسيق مع قادة الحكومات والأطراف المعنية في هذا القطاع".

يشار إلى أن بنك المشرق يحرص دائما على المشاركة في حوارات فاعلة مع العديد من الهيئات والمؤسسات التي تطمح إلى استكشاف آفاق التمويل المستدام للمرة الأولى، وتزويدها بالإرشادات والاستشارات اللازمة.

وتستضيف مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر الجاري، والذي يقام بمدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة مهمة للنظر في آثار تغير المناخ في إفريقيا؛ ولتنفيذ ما جاء في اتفاق باريس 2015 وتفعيل ما جاء في مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات؛ وحشد العمل الجماعي بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما هو مرضه؟ صدمة على السوشيال ميديا بعد وفاة الشيف أسامة

قصة وفاة تلميذة 4 ابتدائي|قالت: مش عارفة أحل يا مستر وماتت على الملزمة

بعد وفاة تلميذة في 4 ابتدائي على الملزمة.. أولياء أمور مصر:كفاية ضغط

خلال ساعات الأهلي يزف مفاجأة يحلم بها ملايين الجماهير .. تفاصيل

أنا بين يدي الرحمن.. مرض غامض يصيب الشيف أسامة السيد ويؤدي إلى وفاته

عوضتني عن أمي| قصة آخر حلقات الشيف أسامة قبل وفاته.. كأنهم بيودعوه

الأهلي يتعاقد مع شركة إماراتية لإنشاء ستاد زايد .. خاص

دعا عليه قبل ما يموت.. أبو مالك يفارق الحياة بعد رفض مديره منحه سلفة للعلاج

ترشيحاتنا

تطور خطير.. السويد وفنلندا تستعدان لنشر أسلحة نووية علي حدود روسيا

سبب غياب كولر ومعلول والسولية والشحات عن تدريب الأهلي قبل مواجهة الداخلية

لأول مرة.. التنمية المحلية: ميزانية المحافظات تحت تصرف المواطنين لاختيار المشروعات المنفذة

تروجها على الفيس.. الداخلية تسقط أخطر عصابة لتزور العملات الوطنية.. فيديو

كلام فارغ.. تعليق مصطفى قمر على أنباء ارتباط نجله بالفنانة مايان السيد

صفقة أسلحة سرية.. 1000 صاروخ باليستي وطائرة درون من إيران لروسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكلمات مؤثرة.. الشيف نونا تودع أسامة السيد

تحذير عاجل من جمال شعبان بسبب فيتامين شهير

مات قهرًا بسبب مديره.. قصة وفاة أبو مالك عاشق الزمالك

نصائح أمينة شلباية لشياكة الفتيات المحجبات وتكشف أخطاء شائعة

فيديو

بكلمات مؤثرة.. الشيف نونا تودع أسامة السيد

محمود سعد: أحمد زكي أصيب بفقدان البصر.. وكنت شاهدا على طلب زواجه من رغدة

إيناس الدغيدي: هذه حقيقة خلافي مع هالة سرحان وآثار الحكيم| فيديو

يلوى ذراع الدراما.. إيناس الدغيدي: أرفض الممثلة المحجبة فى الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ