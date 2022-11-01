بنك المشرق يوقع مذكرة تفاهم مع الرئاسة المصرية للدورة الـ27 لقمة المناخ

أعلن بنك المشرق، أحد المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، اليوم /الثلاثاء/ توقيع مذكرة تفاهم مع الرئاسة المصرية للدورة الـ27 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP27)، وذلك تأكيدا لمشاركته في المؤتمر.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن مشاركة بنك المشرق في رعاية المؤتمر تأتي في إطار إدراكه لأهمية التحدّيات المناخية العالمية، والتزامه ببذل مزيد من الجهود لزيادة التوعية والمشاركة على مستوى المنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك المشرق أحمد عبدالعال "يُسعدنا الإعلان عن مشاركتنا في الدورة الـ27 من مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، ونفخر برعايتنا لـ(COP27) في مصر، بناءً على قناعتنا الراسخة بضرورة التحرّك العاجل والحاسم لحماية الناس والكوكب من التأثيرات القوية لتغير المناخ".

ومن جهته، قال المنسق العام للشؤون التنظيمية والمالية في (COP27) السفير أشرف إبراهيم "يُؤكد المشرق التزامه بالاستدامة وتركيزه على مواجهة تأثيرات التغير المناخي كواحدة من أولوياته الرئيسية، وسيكون المؤتمر منصّة فريدة متاحة أمامه لابتكار الحلول وتقديمها، والوصول إلى نتائج مؤثرة وقابلة للتنفيذ بالتنسيق مع قادة الحكومات والأطراف المعنية في هذا القطاع".

يشار إلى أن بنك المشرق يحرص دائما على المشاركة في حوارات فاعلة مع العديد من الهيئات والمؤسسات التي تطمح إلى استكشاف آفاق التمويل المستدام للمرة الأولى، وتزويدها بالإرشادات والاستشارات اللازمة.

وتستضيف مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر الجاري، والذي يقام بمدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة مهمة للنظر في آثار تغير المناخ في إفريقيا؛ ولتنفيذ ما جاء في اتفاق باريس 2015 وتفعيل ما جاء في مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات؛ وحشد العمل الجماعي بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.

