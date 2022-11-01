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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: مصر تبذل جهودا كبيرة لتنقية الأجواء العربية.. فيديو

الرئيس السيسي بالجزائر
الرئيس السيسي بالجزائر

أكد الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات، أن مصر تقوم بجهود كبيرة في سبيل تنقية الأجواء العربية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي دائما ما يعقد لقاءات مع القادة العرب.

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وقال محمد عز العرب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، إن مشاركة مصر في القمة العربية هام، مؤكدا أنه سيتم طرح عدد من الأفكار للوصول لحلول خاصة في سوريا، والتحديات التي تواجه العراق واليمن.

 

وتابع رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات، أن هناك تحديات مختلفة تواجه العالم، خاصة على مستوى التغيرات المناخية، وسيكون هناك مناقشات هامة في مؤتمر المناخ القادم.

 

تواجه الدول العربية

وأشار محمد عز العرب إلى أن هناك ملفات عديدة سيتم مناقشتها في القمة العربية، أهمها دعم القضية الفلسطينية، والتعامل مع أزمة الغذاء التي تواجه الدول العربية.

عز العرب الرئيس السيسي القمة العربية جامعة الدول العربية مصر

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