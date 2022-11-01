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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ممثلة عن شمال افريقيا.. مصر تفوز بعضوية اتحاد البورصات العربية

البورصة المصرية
البورصة المصرية

فازت البورصة المصرية بعضوية مجلس إدارة اتحاد البورصات العربية ممثلة لأسواق شمال افريقيا بعدد اصوات بلغ 23 صوت من اجمالي 24 صوت، ويتكون مجلس ادارة الاتحاد من 8 أعضاء تمثل البورصات وشركات المقاصة والتسوية العربية.

وتعد انتخابات الدورة الحالية هي الأولى بعد عملية اعادة الهيكلة الشاملة التي تبناها الاتحاد خلال فترة رئاسة مصر عام 2019 لتعزيز العمل المؤسسي داخل الاتحاد حيث شهدت الفترة السابقة تطوير لائحة الاتحاد الداخلية وكذا استحداث عدد من اللجان النوعية معنية بعدة امور مثل بالتكنولوجيا المالية والاستدامة التي تستهدف تحسين وتعزيز بيئة الاعمال ودراسة سبل الربط البيني للبورصات العربية وصولا لمنصة تعاون وتنسيق تسمح بتبادل الخبرات واستطلاع اراء كافة الاطراف ذات الصلة.

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شهدت انتخابات الدورة الحالية منافسة بين بورصة مصر وتونس والمغرب على مقعدي شمال افريقيا نجحت مصر في حسمها لصالحها بعدما حصدت على أعلى اصوات للمشاركين في العملية الانتحابية لعضوية الاتحاد عن بورصات شمال افريقيا الي جانب بورصة تونس، وفي نفس السياق فازت بورصة تداول السعودية والبحرين بمقاعد منطقة الخليج فيما يمثل سوق العراق وبورصة عمان عضوية منطقة المشرق العربي كما فازت شركة مصر المقاصة والايداع والقيد المركزي المصرية بعضوية مجلس الإدارة التي تمتد دورته لمدة عامين إلى جانب مركز ايداع الاوراق المالية السعودية  لتمثيل نشاط التقاصي والايداع ضمن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد للدورة الجديدة التي تنتهي خلال الربع الأخير من العام 2024

 

البورصة المصرية اتحاد البورصات العربية أسواق شمال افريقيا شركات المقاصة والتسوية العربية

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