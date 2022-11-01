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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان متحف قصر المنيل يهدى حفل الافتتاح لاسم الراحل عبد المنعم كامل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يهدى مهرجان متحف قصر المنيل الرابع للموسيقى العالمية والذى يقام تحت رعاية وزارتى الثقافة والسياحة والاثار وتنظمه جمعية اصدقاء متحف المنيل برئاسة البرنس عباس حلمى حفل افتتاحه لاسم الفنان عبد المنعم كامل أحد رواد فن الباليه في مصر والرئيس السابق لدار الاوبرا . 


يقام الحفل فى الثامنة مساء الاربعاء 2 نوفمبر بحديقة القصر ويشمل سهرة لفن الباليه تتضمن الفصل الثانى من الباليه العالمى بحيرة البجع والذى يتم تقديمه لاول مرة على مسرح مكشوف خارج اسوار الاوبرا ، الى جانب مشاهد من باليهات سبارتاكوس ، روميو وجولييت وتانجو يؤديها فرقة باليه اوبرا القاهرة تدريب وإخراج الفنانة العالمية ارمينيا كامل بمشاركة فرقة Ballet  De Bordeaux الفرنسة والتى تزور مصر لاول مرة . 


يذكر ان مهرجان متحف قصر المنيل للموسيقى العالمية الذى يستمر فى الفترة من 2 حتى 9 نوفمبر يشمل عدد من العروض الفنية الكلاسيكية لكوكبة من النجوم العالميين ، وياتى فى إطار جهود الجمعية للحفاظ على التراث المصري متمثلا في قصر الأمير محمد علي، من خلال ترميم وتجديد قاعات المتحف الخاص وكذلك السجاد الأثري بالقصر  ويهدف إلى تنشيط السياحة لذلك الصرح الأثري النادر .

فرقة باليه أوبرا القاهرة مهرجان متحف قصر المنيل مهرجان متحف قصر المنيل للموسيقى روميو وجولييت بحيرة البجع

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